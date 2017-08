Ausstellung: Eine Frage der Form

Österreichische Werkstätten würdigen Joseph Maria Olbrich und Kolo Moser

Zwei große Künstler und Mitbegründer der Wiener Secession stehen bis Juli 2018 im Zentrum einer Sonderschau der Österreichischen Werkstätten.

Joseph Maria Olbrich, bedeutender Jugendstil-Architekt und Mitbegründer der Wiener Secession, wäre heuer 150 Jahre alt. Auch wenn der Großteil seiner Werke auf der Darmstädter Mathildenhöhe steht, so hat er auch in Wien und Umgebung gebaut. Die Villa Friedmann in der Hinterbrühl, das Haus Stöhr in St. Pölten, das Clubhaus in der Rustenschacher Allee, die Gestaltung der Stadtbahn-Pavillons am Karlsplatz und des Hofpavillons in Hietzing. Und vor allem: Die Wiener Secession.

Während der in Troppau geborene Olbrich vor allem als Architekt wirkte, ist Koloman Moser als Maler, Grafiker und Kunsthandwerker in die Kunstgeschichte eingegangen. Mit Olbrich verbindet ihn die gemeinsame Arbeit am Secessionsgebäude. Mosers Drei-Eulen-Gruppen an der Fassade sind noch großteils erhalten. Das „Kranzträgerinnen-Fries“ wird aktuell rekonstruiert. Verloren gegangen ist indes das runde Glasfenster in der Halle der Secession. Wie Olbrich arbeitete Moser auch mit Otto Wagner zusammen. Aus dieser Kooperation sind zwei Beispiele in Wien (und in der Ausstellung) zu sehen: Die Gold-Medaillons am Haus Linke Wienzeile 38 und die einzigartigen Glasfenster der Kirche am Steinhof.

Nach Kolo Mosers Entwürfen werden bis zum heutigen Tage exklusive Produkte gefertigt. So kommen Moser-Stoffe aus der Waldviertler Edel-Weberei Backhausen. Der renommierte Möbel-Hersteller Wittmann hat den Purkersdorf-Sessel im Sortiment.

Mit dieser Ausstellung wird vor allem Joseph Maria Olbrich und sein Werk anlässlich seines 150. Geburtstags gewürdigt. Wegen der Parallelen in beider Biographie und ihrer Zusammenarbeit bei der Secession, einem Meilenstein in der modernen Ausstellungsarchitektur, wurde auch Kolo Moser in die Ausstellung aufgenommen, erklärt Kurator Michael Schmid. Zu sehen sind zudem zahlreiche aktuelle Aufnahmen von Olbrichs wichtigsten Gebäuden auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Erstmals in Wien. Auch gibt es exklusive Accessoires nach Kolo Mosers Entwürfen zu sehen und zu kaufen, ergänzt Karin Lichtenegger, Geschäftsführerin der Österreichischen Werkstätten.

Fotos: ©Artworks Handels GmbH/APA-Fotoservice/Hautzinger

Die Ausstellung „Eine Frage der Form“, Sonderschau der Österreichischen Werkstätten in den Österreichischen Werkstätten

Kärntnerstraße 6

1010 Wien

Öffnungszeiten Mo-Sa, 10:00 – 18:00 Uhr

Eintritt frei

Kategorie: Allgemein, Veranstaltungen