Int. Fachkongress zur Gebäudehülle der Zukunft

Internationaler Fachkongress zur Gebäudehülle der Zukunft in Bern, am 2.-3. Oktober 2017

Die Schweizer Advanced Building Skins GmbH veranstaltet vom 2.-3. Oktober 2017 in Bern die 12. Internationale Konferenz zur Gebäudehülle der Zukunft (Conference on Advanced Building Skins). Im Mittelpunkt der Konferenz stehen neueste Entwicklungen im Design von Gebäudehüllen sowie neue Produkte zur Steigerung der Energieeffizienz von Dach und Fassade.

Kevin Flanagan von PLP Architecture, London, wird als Keynote-Referent die diesjährige Konferenz eröffnen. Flanagan wird den Oakwood-Tower präsentieren, ein Projekt, das er gemeinsam mit der Cambridge University plant. Der Oakwood Tower wird mit 300 Metern das weltweit höchste Holzhaus sein und gleichzeitig das zweithöchste Gebäude Londons.

Zum Vergleich: in Deutschland sind die beiden größten Holzhäuser 25 Meter hoch.

Ende 2018 soll in Wien das 84 Meter hohe Holzhaus („HoHo“) fertiggestellt werden.

Bauen mit Holz ist nachhaltig, weil Holz CO2 aufnimmt; gleichzeitig ist Holz eine erneuerbare Ressource. Beim Oakwood Tower werden 65.000 Kubikmeter Holz verbaut, die zuvor ca. 50.000 Tonnen CO2 aufgenommen haben, heißt es im Prospekt zum Oakwood Tower. Im Gegensatz zum Holz ist die Herstellung von Beton und Stahl sehr energieintensiv.

Die Eröffnung der Konferenz übernimmt Prof. Stefan Winter, Leiter des Lehrstuhls für Holzbau und Baukonstruktion an der Technischen Universität München. Prof. Winter wird das Thema Holzbau am Nachmittag des 2. Oktober in einer eigenen Session vertiefen. Referenten aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz werden die Zukunft des Holzbaus mit vorgefertigten Holzfassadenelementen erörtern. Die Session von Prof. Winter findet in deutscher Sprache statt.



Holz als Intelligentes Material im Fassadenbau

Wie weitreichend die Verwendung von Holz im Fassadenbau sein kann, zeigt die Session zum Thema „Intelligente Materialien für Adaptive Fassaden“ (Session A5). Prof. Ben Bridgens von der Universität Newcastle (Großbritannien) schildert in seinem Vortrag die Eigenschaften reaktiver Gebäudehüllen aus Holz; Markus Rüggeberg vom Schweizer Materialforschungsinstitut EMPA präsentiert „Intelligente Antriebe aus Holz für Beschattungssysteme“ und Dylan Wood von der Universität Stuttgart erläutert das Design reaktiver Holzbauelemente am Computer. Die Vorträge der Session A5 finden in englischer Sprache statt.

Insgesamt referieren auf der diesjährigen Conference on Advanced Building Skins über 250 Referenten aus 40 Nationen in 38 Sessions. Die USA stellen mit 30 Referenten das stärkste Kontingent. „Bei der Programmplanung haben wir uns an der von Karlin Research zusammen gestellten Liste orientiert, die jährlich U.S. amerikanische Architektur- und Ingenieurbüros in den Kategorien Design, Nachhaltigkeit und Business Performance bewertet,“ erklärt Andreas Karweger, Geschäftsführer der Advanced Building Skins GmbH, Wilen, Schweiz. „Es ist uns gelungen, mehrere Referenten der Top 50 Büros nach Bern zu holen.“ Die Referenten kommen u.a. aus den Architektur- und Ingenieurbüros von Skidmore, Owings & Merrill, Chicago; EYP Architecture & Engineering, New York, HKS Architects, Houston; Amtech Solutions, Dallas; Walter P Moore, Los Angeles; Belzberg Architects, Santa Monica; Gensler, Chicago; Integral Group, Oakland; Roesling Nakamura Terada Architects, San Diego.

Die Architektenkammern von Baden Württemberg, Hessen und NRW erkennen die Konferenz als Weiterbildungsmaßnahme an und vergeben bis zu 14 Fortbildungspunkte für die Teilnahme an der Konferenz.

Registrierung

Die Konferenzgebühr beträgt €680 und beinhaltet die Konferenzdokumentation mit den Manuskripten der Referenten und Mahlzeiten während der beiden Tage. Frühbucher, die sich bis zum 31. August anmelden, erhalten einen Rabatt von 10% (€612). Das detaillierte Konferenzprogramm und Informationen zum Rahmenprogramm sowie Registrierung unter: www.abs.green.

Fotos: ©abs.green, Oakwood Tower

Kategorie: Allgemein, Veranstaltungen