Gebaute Zukunft – Die Stadt wird zum Global Village

Studien der Vereinten Nationen zufolge werden im Jahr 2050 drei Viertel der Weltbevölkerung in Städten leben – ein Trend, der Stadtentwickler vor enorme Herausforderungen stellt. Leading – Concepts & Cuisine stellt daher die Stadtentwicklung am Beispiel der Hafen City Hamburg und der Gateway Gardens in Frankfurt in den Vordergrund.

In Österreich leben bereits jetzt über 60% der Menschen in Städten, in Deutschland mehr als 70% – Tendenz weiter stark steigend. Dieser Trend bringt für Stadtentwickler heute und morgen große Herausforderungen mit sich. Großprojekte wie die HafenCity Hamburg oder Gateway Gardens in Frankfurt am Main demonstrieren, welche zentrale Rolle innovative Immobilienprojekte in der Stadtentwicklung der Zukunft einnehmen.

„Leading – Concepts & Cuisine“ ermöglicht Immobilienexperten, sich aus erster Hand über erfolgreiche Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland zu informieren.

„Menschelndes“ Business-Quartier in Frankfurt

Kerstin Henning erklärte die Hintergründe zum 2005 gestarteten Projekt Gateway Gardens, das bis 2025 in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens und des Stadtwaldes auf einem früheren Stützpunkt der US-Armee realisiert werden soll. Am neuralgischen Verkehrsknotenpunkt sind rund 335.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs – der Flughafen ist mit 80.000 Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Bundesrepublik. In Gateway Gardens werden weitere 18.000 Stellen geschaffen. „Die Vorgabe war, ein innovatives Business Quartier für Frankfurt zu kreieren – Wohnen ist aufgrund der gesetzlichen Lärmschutz-Vorgaben dort nicht möglich. Eine Stadt lebt aber vom Mix und von den Menschen, insofern ist es unsere spannende Aufgabe, dennoch Leben und vor allem Lebensqualität anzusiedeln“, berichtete Kerstin Hennig. Daher gibt es treibende Faktoren: Nachhaltigkeit mit grünen, vernetzten Konzepten, „New Work“ – die Schaffung eines angenehmen Arbeitsumfeldes in Zeiten der großen Digitalisierungswelle, Stadtentwicklung und Mobilität. Zukunftstrends werden angeschaut. So wird auch auf Co-Working, das gemeinsame Verbringen von Freizeit aber auch auf das Vorhandensein von Cafés, Sport und Freizeitmöglichkeiten geachtet.

Urbane Transformation in Hamburger HafenCity

Jürgen Bruns-Berentelg zeigte auf, dass das Hamburger Hafenareal in den 1990er-Jahren noch deutlich untergenutzt war und man in der Hansestadt daher ein neues Konzept ausarbeitete – die HafenCity Hamburg. Strategien urbaner Transformation werden so erschaffen.

Der erste Spatenstich auf dem fast 160 Hektar großen Gebiet, das an die Innenstadt angrenzt, erfolgte 2001 – bis Mitte der 2020er sollen hier insgesamt ca. 7.000 Wohnungen und Arbeitsplätze für rund 45.000 Menschen entstehen. Es handelt sich dabei um das größte innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt Europas.

Auf die Kompatibilität von Hafen und HafenCity musste geachtet werden und so entstanden viele planungstechnischen Herausforderungen, etwa was das Thema Hochwasserschutz anbelangt. Künftig sollen rund 42% Büro- und 34% Wohnflächen vorhanden sein, der Rest setzt sich u.a. aus Kultur, Gastro und Freizeit zusammen.

Der Weg zum globalen Dorf

Der Städtebau ist die höchste Kulturleistung, die wir Menschen geschaffen haben.Wichtig ist es zu erkennen, wie es sich also für die Menschen anfühlt, in einer Stadt zu leben.

Eine positive Veränderung für die Städte könnte ein Erdgeschoß sein. Diese Flächen dürfen nicht nur Handelsplätze sein. Wien hat dahingehend in der Vergangenheit ein paar Rückschritte gemacht, ist nun aber wieder auf dem Vormarsch. Zukunftsstädte setzen auf nachhaltige Mobilität und Carsharing sowie die Reduktion von Stellplätzen. Auch autonomes Fahren, intelligente Beleuchtungs- und Müllentsorgungssysteme oder Veränderungen in der Bauweise mit Holz oder hybriden Formen werden neue Stadtentwicklungskonzepte prägen.

Foto: ©Jürg Christandl

