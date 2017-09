Alles neu im Leonardo

Rund 300.000 Euro wurden im Holiday Inn München-Unterhaching in die Komplettrenovierung des Restaurant Leonardo investiert. Gäste erwarten dort auf 250 m2 Fläche nun gemütliche Sitznischen mit Polsterbänken und hoher Lehne, Stuhl-Sessel in hellbrauner Wildleder-Optik und verschieden große Tische mit dicken Naturholzplatten.

Dominiert wird das Design des von beiden Seiten lichtdurchfluteten Raums von Holz, warmen Braun- und Beige-Töne, einem eleganten Teppich, Designböden, Regalwänden und vielen aufwendigen Details: Ein lodernder Kamin mit Wasserdampf-Kunstrauch, große Bilder und Wandgrafiken sowie große, kreisrunde, modern interpretierte Kronleuchter komplettieren das Ambiente. Für angenehme Lichtstimmung sorgen zudem Hängeleuchten und LED-Leisten am Boden.

Ein Herzstück des in einen À-la-carte- und in einen Buffet-Bereich gegliederten 130-Personen-Restaurants stellt die Buffetanlage dar, in der sich nun eine unauffällige, aber innovative Technologie verbirgt: Damit kann nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit rund um die Speisen individuell geregelt werden. So bleiben Qualität, Zustand und das Aussehen von Fleisch, Gemüse, Beilagen oder der Frühstückskomponenten wie Rührei über Stunden hinweg nahezu gleich hoch. Hinzu kommen eine neue Kaffee- sowie eine neue Live-Cooking-Station, die den Köchen zwei variable Systeme zur Zubereitung – Grills und/oder Induktionsfelder – bietet. Abgerundet wird der Buffetbereich mit einem neuen Eiskonservator für Desserts und Kaltspeisen.

Mit der Planung und Umsetzung der Arbeiten wurde die PROPLAN Einrichtungs GmbH & Co. KG aus Rosenheim beauftragt, die bereits das Veranstaltungs- und Event-Restaurant „Kolumbus“, das Kasino „Globus“ umgestaltet und auch die Open Lobby im Holiday Inn München-Unterhaching renoviert hatte.

Fotos: ©Michael Schultes/Holiday Inn München-Unterhaching

www.holiday-inn-muenchen.de

