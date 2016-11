imm cologne und LivingKitchen 2017

DISCOVER THE ENTIRE WORLD OF INTERIORS!

Die imm cologne ist die perfekte Inspiration für Ihren Start in ein erfolgreiches Interior Design Jahr: Hier erhält die Branche im Januar die entscheidenden Impulse, hier werden die Trends und Themen für 2017 gesetzt.

Freuen Sie sich auf ein weltweit einmaliges Angebot an aktuellen Produkten, spannenden Konzepten und frischen, inspirierenden Wohnideen – perfekt abgerundet von überraschenden Innovationen zum Lebensmittelpunkt Küche auf der LivingKitchen.

EINFACH NUR DAS BESTE: INTERIOR DESIGN PUR.

Die »Pure«-Segmente stehen für aufsehenerregendes Design – mit exzellenten Produkten und Lösungen, von experimentellem Design bis hin zu renommierten High-End Anbietern.

SOVIEL KÜCHE GAB ES NOCH NIE.

Ob Küchen-Design, Elektrogeräte oder Zubehör: Nur auf der LivingKitchen finden Sie das komplette Angebot der Küchenbranche. Die internationalen Top-Marken sind vor Ort und präsentieren die maßgebenden Trends, spannende Ideen und inspirierende Produkte – mehr Küche geht nicht.

ALLES AUF EINEN BLICK.

imm cologne gemeinsam mit LivingKitchen: Das sind insgesamt über 1.200 Aussteller aus 50 Ländern, die ihre Innovationen, Konzepte und marktreifen Kollektionen in Köln vorstellen. Nur hier in Köln erleben Sie alles an einem Ort: das komplette Weltmarktangebot für Möbel und Interior Design, die großen Namen und spannende Newcomer, Premium Designer und erstklassige Angebote aus allen Bereichen von Basic bis Luxus.

BESUCHEN SIE IMM COLOGNE & LIVINGKITCHEN.

Hier kommt vom 16. bis 22. Januar 2017 die Interior-Design-Welt zusammen. Tickets gibt es vorab im Ticketshop der Koelnmesse – hier geht es zum Ticketshop.

Weiterführende Infos

imm cologne & LivingKitchen 2017

Koelnmesse GmbH / Messeplatz 1 / 50679 Köln / Deutschland

Telefon: +49 1806 913 131

E-Mail: imm@visitor.koelnmesse.de

Web: www.imm-cologne.de/newsgallery

Bilder:

©imm cologne

©LivingKitchen

Kategorie: Allgemein, Newsletter