Neue Luxushotelmarke – Bisha Hotel Toronto

In Toronto, der größten Stadt Kanadas, wird im August die neue Luxus-Hotelmarke Bisha mit prominenter Unterstützung ihr erstes Haus eröffnen. Das Lifestyle-Boutique-Hotel soll auf sehr persönliche Weise Design, Unterhaltung und Gastronomie verbinden und so den nächsten Evolutionsschritt in diesem Marktsegment darstellen.

Das Bisha Hotel Toronto ist ein Gemeinschaftsprojekt von Charles Kabouth, CEO eines führenden Lifestyle- und Unterhaltungsunternehmens in Kanada, sowie Mel Pearl und Sam Herzog, den Direktoren eines Immobilienentwicklers. Entworfen vom preisgekrönten Architekten Rudy Wallmann liegt das Haus mit dem Hotelbereich (96 Zimmer, darunter 14 Suiten) sowie 355 Eigentumswohnungen im Herzen von Torontos Entertainment-Viertel, umgeben von angesagten Restaurants, Theatern und Kulturstätten.

Das Einrichtungskonzept des Bisha stammt vom Studio Munge und setzt auf natürliche Materialien wie Leder und Naturstein, die auf prachtvoll-opulente Stoffe treffen. Mit diesem Mix vermittelt die Einrichtung ein Gefühl von Raffinesse und Intimität. Für die Gestaltung eines besonderen „Exclusive Floor“ zeichnet zudem der Künstler und Musiker Lenny Kravitz verantwortlich, der mit seinem Team Kravitz Design den 14 Zimmern und Suiten inklusive der rund 186 m2 großen Bisha Suite sinnlich-rockige Eleganz verleiht.

Zu den weiteren Highlights zählen das nach seinem Executive Chef Akira Back benannte Signature Restaurant auf der Dachterrasse im 44. Stock sowie ein Infinity Pool auf gleicher Ebene – beide mit Blick auf den Lake Ontario und den CN Tower, das Wahrzeichen der Stadt. Zudem bietet das Hotelkonzept ein großzügiges, hochmodernes Fitness-Center, unterschiedliche Gastronomie-Bereiche wie eine rund 200 m2

große Lobby-Bar mit Zugang zur Terrasse und ein 24-Stunden-Café.

Als Betreiber des neuen Luxus-Lifestyle-Hotels fungiert die New Yorker Loews Hotels & Co. Weitere internationale Standorte für Bisha Hotels sind bereits in Planung.

www.loewshotels.com/bisha

Fotos: ©Loews Hotels & Co

Text: ©Walter Laser

