VELUX Modular Skylights: Oberlicht-Systeme für Gewerbebauten

Wo Licht ist, da ist Leben: Mit VELUX Modular Skylights lassen sich großflächige, ästhetische Tageslichtlösungen für öffentliche und gewerbliche Gebäude einfach und schnell realisieren!

VELUX Modular Skylights eröffnet völlig neue Wege beim Einbau von Belichtungs- und Belüftungsflächen in Gewerbebauten, aber auch Schulen, Klinken, Senioren- und Einkaufszentren etc. mit flachen Dächern: Das modulare Konzept besteht aus präzise vorgefertigten Elementen und beruht auf einem einzigen Basismodul. Alle Bauteile werden als komplettes System geliefert, eine weitere Anpassung vor Ort ist nicht erforderlich.

Ein System mit unzähligen Vorteilen

Das Modular Skylights-System von VELUX ermöglicht mit seinem schmalen Profil und den flachbündigen Außenkanten der Profile ein hoch elegantes, fast ätherisches Design – und bietet viele weitere Vorteile:

Das eigens entwickelte Rahmenmaterial ermöglicht einen niedrigen U-Wert, das Raumklima wird durch die integrierte Tageslicht- und Belüftungssteuerung optimiert, wobei der Öffnungsmechanismus im geschlossenen Zustand unsichtbar ist. Auch der Sonnenschutz fügt sich durch nicht sichtbare Motoren perfekt in das schwebende Design ein, optional ist außenliegender Sonnenschutz ebenso möglich.

Grosse Räume werden zu Wohlfühloasen

Neue Maßstäbe für das öffentliche Leben

Der durchschnittliche Europäer verbringt mehr als 90 % seiner Zeit in geschlossenen Räumen. Die menschliche Leistungsfähigkeit wird allerdings maßgeblich durch Tageslicht und frische Luft beeinflusst. Diese beiden Faktoren sind unverzichtbar für ein gesundes Raumklima, in privaten genauso wie in öffentlichen Gebäuden. Das neue Modulare Oberlicht-System von VELUX setzt in jeder Hinsicht neue Maßstäbe: Es bringt natürliches Licht in die Gebäude, sorgt für das ideale Klima und ist durch das geniale Konzept schnell und einfach realisierbar. Durch das moderne, luftige Design eröffnen sich völlig neue architektonische Möglichkeiten der Gestaltung öffentlicher Bauten.

Lichtdurchflutete Hallen mit VELUX Modular Skylights

Die VELUX Experten informieren Sie gerne und unterstützen Sie von der Planung bis zur Montage.

Vom Lichtband bis zum Sheddach – vielfältige Lösungen mit nur einem Basismodul.

Mehr erfahren: www.velux.at/modularskylights

