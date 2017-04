Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz

Seit jeher steht der Name Admonter für Naturholzprodukte im Einklang mit der Natur. Die nachhaltige und ökologische Herstellung der Böden, Platten, Treppen, Türen, Wandverkleidungen und Akustikplatten war immer schon einer der wesentlichen Werte, die Kundinnen und Kunden an diesen Produkten besonders schätzten.

Nun wurde die STIA Holzindustrie, Hersteller der Admonter Produkte, für ihre Maßnahmen im Klima- und Umweltschutz ausgezeichnet. Anfang März erhielt der Betrieb als erster österreichischer Naturbodenhersteller das Österreichische Umweltzeichen.

Seit über 25 Jahren ist das Österreichische Umweltzeichen eine verlässliche Orientierungshilfe beim umweltfreundlichen Einkauf. Dieses Siegel erhalten nur jene Produkte und Dienstleistungen, die den strengen Öko-Auflagen entsprechen. Es stellt somit eine wertvolle Orientierungshilfe für Konsumentinnen und Konsumenten dar. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre, aber auch ein Versprechen für die Zukunft. Der Produzent nimmt diese Verpflichtung sehr ernst und arbeitet kontinuierlich daran, Produktionsabläufe so ökologisch wie möglich zu gestalten. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen bildet schließlich die Grundlage für die gesamte Produktpalette.

Bundesminister Andrä Rupprechter überreichte Geschäftsführer Ewald Fuchs

und Produktentwickler Martin Dolkowski die Auszeichnung.

Ein weiterer Meilenstein wurde bereits Ende letzten Jahres mit der EPD Zertifizierung gelegt. Diese macht es möglich, den ökologischen Fußabdruck sämtlicher Produkte des Herstellers transparent nachzuverfolgen. In weiterer Folge ist es damit möglich, die ökologische Wertigkeit gesamter Objekte, in denen Naturholzprodukte zum Einsatz kamen, zu evaluieren. Diese Thematik wird in der Zukunft unerlässlich für den Objekt- und Wohnbau sein.

Fotos: © admonter

Admonter – eine Marke der STIA Holzindustrie GmbH

Tel.: + 43 (0)3613 3350-0

Fax: + 43 (0)3613 3350-117

Mail: info@admonter.at

Web: www.admonter.at

