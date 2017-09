Buchtipp: Baumhäuser von Andreas Wenning

Neue Architektur in den Bäumen

Die dritte, erweiterte Auflage dieses erfolgreichen Titels präsentiert über 40 zeitgenössische Baumhaus-Projekte in Europa und Übersee sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Design-Studien des Architekturbüros baumraum. Das gestalterische Spektrum des Bremer Architekten Andreas Wenning reicht von privaten Refugien über Erlebnisräume in der Natur bis hin zu Baumhaus-Hotels. Ergänzt wird der reich bebilderte Band durch einen Blick auf die Geschichte und Facetten der Baumhaus-Architektur in den verschiedenen Kulturen und einen Fachbeitrag zur Baumstatik.

„Baumhäuser – Neue Architektur in den Bäumen“

Dritte Auflage mit neuen Projekten, Andreas Wenning

304 Seiten, über 450 Abbildungen,

Dom Publishers, 28,0 x 22,5 cm,

Hardcover, Text Deutsch und Englisch

ISBN 978-3-86922-409-1

€ 59,70

Kategorie: Bücher, Buchrezension und Bestellung, Buchrezensionen und Bestellung