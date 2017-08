Buchtipp: Best of Austria von AzW

Architektonische Leistungen

Die neue fünfte Ausgabe von Best of Austria bietet wieder einen beeindruckenden Überblick über die baukulturelle Produktion und die aktuellen architektonischen Leistungen Österreichs. Die reich bebilderte Publikation präsentiert etwa 170 Projekte, die in den Jahren 2014 und 2015 mit Architekturpreisen – national und international – ausgezeichnet worden sind. Ausgezeichnete Einzelpersonen, Architekturteams und Architekturinstitutionen werden in Kurzporträts gewürdigt. Ein einleitender Essay bietet eine Analyse der österreichischen Architektur und Baukultur als Blick von außen. Abgerundet wird das Buch durch einen detaillierten Index, der alle relevanten Informationen zu den Preisen bietet.

„Best of Austria“ Architektur 2014_15,

Herausgegeben vom Architekturzentrum Wien (Az W)

Park Books AG

22 x 29 cm, gebunden, Text Deutsch und Englisch

264 Seiten, 304 farbige und 144 sw Abbildungen und Pläne

ISBN 978-3-03860-036-7

€ 49,40

Kategorie: Bücher, Buchrezension und Bestellung, Buchrezensionen und Bestellung