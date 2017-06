Maximaler Komfort bei hoher Energieeffizienz

Mit Smatrix Style stellte Uponor auf der ISH 2017 in Frankfurt ein elegantes und sehr flaches Raumthermostat vor, das modernes Design mit fortschrittlicher Messtechnik verbindet. Als Teil des intelligenten Smatrix Regelungssystems für die Flächenheizung und -kühlung überwacht das Funk-Thermostat laufend die operative Temperatur und trägt so zu einer optimalen Raumtemperierung mit maximalem Komfort und hoher Energieeffizienz bei. Die hochsensiblen Sensoren messen nicht nur die Temperatur der Luft, sondern auch den Anteil der Wärmestrahlung, sodass die Flächenheizung und -kühlung besonders präzise gesteuert werden kann. Gleichzeitig überzeugt die stilvolle Komponente mit einem klaren und ansprechenden Design, das sich diskret und harmonisch in jede Wohnumgebung einfügt. Es ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich und verfügt über ein großes, hochauflösendes E-Ink-Display. Dieses zeigt die gewünschte Raumtemperatur sowie die aktuellen Betriebsparameter selbst bei hellem Sonnenschein klar und deutlich an und sorgt so jederzeit für eine hohe Lesbarkeit bei minimalem Stromverbrauch. Alle Einstellungen sind intuitiv über zwei seitlich am Gehäuse angebrachte Tasten möglich.

©Uponor Vetriebs GmbH

Uponor Vertriebs GmbH

T +43 (0)2236 23003-0

F +43 (0)2236 25637

info.at@uponor.com

www.uponor.at

Kategorie: Design, Newsletter, Produktnews