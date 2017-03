Lichtkonzept in der Stadtpfarrkirche St. Michael

Es werde lichter!

Die Stadtpfarrkirche St. Michael in Brixen wurde bis September 2016 umfassend saniert. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen erhielt das Gotteshaus auch ein neues Lichtkonzept, das auf energieeffiziente LED-Beleuchtung setzt.

Zahlreiche Kirchen prägen das Bild der Südtiroler Stadt Brixen. Mitten im Zentrum des mittelalterlichen Bischofssitzes ist dies hauptsächlich der Dom. Aber vom Dom nur getrennt durch den alten Friedhof, steht die Stadtpfarrkirche St. Michael. Dieses Gottes-haus, traditionell die Kirche für die Bürger der Stadt, geht zurück auf die romanische St. Michaelskirche aus dem 11. Jahrhundert, auf deren Grundriss man später eine gotische Kirche baute. Von außen sieht die spätgotische Hallenkirche aus der Zeit um 1500 nach wie vor aus wie damals. Der Innenraum wurde aber nach 1750 barockisiert. Unter anderem entstanden Deckenfresken des Paul Troger-Schülers Josef Hautzinger in den Gewölben des Kirchenschiffs.



Die Deckenfresken, oder vielmehr deren Verschmutzung, gaben mit den Ausschlag für die Sanierung des Baus. Seit 1974 sorgte nämlich eine Luftheizung für angenehme Temperaturen in der Kirche, allerdings mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass das Heizungsgebläse Staub und Rauch aufwirbelte und in den Kirchenraum blies. Der Ruß legte sich auf Fresken, Wände, andere Malereien, Stuckaturen und die Einrichtung. Bereits in den Jahren 1983/84 brachte eine Säuberungsaktion wieder Glanz in den Kirchenraum. Allerdings änderte sich bei der Heizung nichts, sodass sich der Ruß- und Staubschleier wieder über die Kircheneinrichtung legte und seit 2013 abermals Vorbereitungen für eine Restaurierung liefen. Diese sollte sich nicht auf die Sanierung beziehungsweise Reinigung der Altäre, Fresken, Ölbilder, Statuen und der Einrichtung beschränken. Vielmehr sollte die Chance genutzt werden, nicht nur das Heizungssystem, sondern auch die Elektro- und Beleuchtungsanlage zu erneuern. Denn die Elektroleitungen waren in die Jahre gekommen, und außerdem war es vielen Messbesuchern in ihrer Kirche zu „finster“.

Neben den Kriterien des „guten Sehens“ sind für Lichtkonzepte in sakralen Räumen natürlich die Raumwirkung und die Atmosphäre der Architektur wesentlich. Unterschiedliche Lichtszenen unterstützen außerdem liturgische Handlungen, die Hochfeste während des Kirchenjahrs oder Veranstaltungen wie Kirchenkonzerte. LED-Beleuchtung bietet auch die Chance, Leuchten aufgrund der kompakten Bauweise optimal in historischen Bauten zu integrieren. Nicht zuletzt spielen auch wirtschaftliche Kriterien eine wichtige Rolle. LEDs besitzen eine Lebensdauer von bis zu 50 000 Stunden. Beleuchtungsanlagen können so über viele Jahre beinahe wartungsfrei betrieben werden.

In Brixen konnten die bestehenden Pendelleuchten auf LED umgerüstet werden. Die Leuchten wurden etwas höher gehängt, um die Sichtachse Richtung Altar und vom Altar in Richtung Orgel frei zu halten. Neben dem direkten Licht der Pendelleuchten sorgen Strahler, die an den Kapitellen montiert sind, für indirekte Beleuchtung. Sie akzentuieren das Kirchengewölbe und die Deckenfresken. Zonierungsspots über dem Altarraum, der vom Grödner Künstler Thaddäus Salcher neu gestaltet wurde, sorgen dort für eine höhere Beleuchtungsstärke als im Kirchenschiff. Auch im Eingangsbereich herrscht eine höhere Beleuchtungsstärke. Dort können Kirchenbesucher ihre Gedanken und Anliegen auf Zetteln hinterlassen und benötigen deshalb mehr Licht. Außerdem setzten die Lichtplaner die Marienstatue und das Kreuz speziell in Szene. Oberhalb auf der Chorempore wird die Orgel besonders hervorgehoben.

Die Beleuchtungsstärken variieren auch bei den vordefinierten Lichtszenen, die einerseits von Werktags- über Sonntags- bis zur Festbeleuchtung reichen, andererseits pragmatische Anforderungen wie Putzen oder Kirchenführungen berücksichtigen. LED-Leuchten auf den Vordächern und Windfängen der Kircheneingänge leiten die Besucher in die Kirche.

Text: © Peter Zöch, Bartenbach lighting designFotos: © Peter Bartenbach

