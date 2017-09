Bauliche und technische Anforderungen an dezentrale RLT-Geräte

Neue Richtlinie VDI 3803 Blatt 2 gibt Hinweise zu RLT–Anlagen mit dezentralen Lüftungsgeräten für Büro- und Verwaltungsgebäude

Die Gesellschaft für Bauen und Gebäudetechnik hat im September 2017 neue Richtlinien heraus gebracht:

Im Fokus der Richtlinie VDI 3803 Blatt 2 stehen dezentrale raumlufttechnische (RLT) Geräte, die mit Ventilatoren ausgerüstet sind. Damit sind sowohl Fassadenlüftungsgeräte, als auch Sekundärluftgeräte gemeint. Die Richtlinie gibt Hinweise zur Planung, technischen Anforderungen und Betrieb von RLT-Anlagen mit dezentralen Lüftungsgeräten für Büro- und Verwaltungsgebäude sowie andere Nichtwohngebäude. Somit können Objektplaner, Architekten und Fachplaner auf Grundlage dieses Richtlinienentwurfs ein energetisch und kostengünstig zu betreibendes dezentrales Lüftungssystem planen.

Die Abgrenzung zu den zentralen RLT-Anlagen erfolgt in der Form, dass alle Systeme der VDI 3803 Blatt 1 zugeordnet werden, bei denen die Komponenten über ein Luftleitungsnetz der Zuluft mit einem zentralen RLT-Gerät verbunden. Im Gegensatz dazu dienen dezentrale RLT-Geräte der Einzelraumlüftung, wobei die Außenluft durch ein dezentrales Lüftungsgerät maschinell an der Fassade angesaugt und nach mindestens einer thermodynamischen Nachbehandlung in den Raum eingebracht wird.

Herausgeber der Richtlinie VDI 3803 Blatt 2 „Raumlufttechnik – Bauliche und technische Anforderungen – Dezentrale RLT-Geräte (VDI-Lüftungsregeln)“ ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik. Die Richtlinie ist im September 2017 als Entwurf erschienen und kann ab sofort zum Preis von EUR 95,90 beim Beuth Verlag (+49 30 2601-2260) bestellt werden. Die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Richtlinie durch Stellungnahmen bestehen durch Nutzung des elektronischen Einspruchsportals oder durch schriftliche Mitteilung an tga@vdi.de. Die Einspruchsfrist endet am 28.02.2018.

Richtlinie VDI 3803 Blatt 2 „Raumlufttechnik – Bauliche und technische Anforderungen – Dezentrale RLT-Geräte (VDI-Lüftungsregeln)

Foto: ©Trox GmbH

Fachlicher Ansprechpartner im VDI:

Dipl.-Ing. (FH) Björn Düchting

VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik

Telefon: +49 211 6214-470

Telefax: +49 211 6214-97470

E-Mail: tga@vdi.de

