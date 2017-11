German Award 2018

Für den Neubau der Stadthalle Bad Neustadt, den Neubau der FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH sowie für den Neubau der Automobillinie AL3 für Hydro Aluminium wurde die pbr AG mit dem German Award 2018 ausgezeichnet.

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft fortschrittlich sind.

Im Rahmen der internationalen Konsumgütermesse Ambiente findet am 09. Februar 2018 in Frankfurt am Main die Preisverleihung statt.

Ein kleiner Ausschnitt der Gewinnerprojekte:

Neubau der Stadthalle Bad Neustadt

Sichtbeton und Holz sind die Kernmaterialien der im März 2017 eingeweihten Veranstaltungshalle. Lichtdurchflutet, multifunktional sowie modern erstrahlt der kompakte Baukörper auf dem spornartige Grundstück. Die Fassade wurde mit offenen sowie geschlossenen Elementen bedacht, die über einem auskragendem Dach zusammengefasst werden.

Neubau der Firmenzentrale von FAM

Dieses anmutende Gebäude ist der Gegenpol der vis a vis stehenden historischen Firmenvilla. Es trägt mit der geschwungenen Form, der Farbe und Materialität, das Unternehmensbild nach außen. Es besitzt vier oberirdische Geschosse, eine hinterlüftete Fassade sowie eine Pfosten-Riegel-Konstruktion. Die Mitarbeiterbüros befinden sich in den Obergeschossen und beinhalten offene Thinktank-Areals.

Automobilinie AL3 für Hydro Aluminium

Diese Produktionshalle wurde von innerhalb nur zwei Jahren Planungs– und Bauzeit erschaffen. Hochregallager, technische Anlagen und eine Trapezblechfassade wurden hier unter Berücksichtigung der Funktionalität vereint. Für den hohen Lichteinfall sorgen zweistufige Glassysteme die einen blendenfreien Arbeitsprozess gewährleisten. Neben der Anlagentechnik befinden sich auch Sozial- und Sanitärräume sowie Büro- und Besprechungszimmer.

#

Fotos: ©pbr AG

Kategorie: Newsletter, Sonderthema