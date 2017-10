Dezenter Kontrast zu Bangkoks neuer Ikone

Thailands neun Millionen zählende Hauptstadt, Bangkok, ist eine Metropole mit nur wenigen zeitgenössischen Architektur-Highlights. Mit dem 314 Meter hohen MahaNakhon schuf der deutsche Architekt Ole Scheeren Bangkoks neues Wahrzeichen. Die spiegelnde Rasterfassade erhält durch ein lose geschlungenes, löchriges Band aus versetzt angeordneten gläsernen Balkonen und Terrassen ihr unverwechselbares, verpixeltes Gesicht. Ergänzt wird der MahaNakhon durch den siebengeschossigen Einkaufstempel Cube und ein vollautomatisiertes Parkhaus.

In seinem Entwurf griff Ole Scheeren die quirlige Dynamik der Metropole auf und schuf auf einer Fläche von 135.000 m2 ein neues, lebendiges urbanes Zentrum. Der dreiteilige Komplex aus dem eigentlichen Turm, dem würfelförmigen Cube und einem Parkhausturm erhebt sich im Finanzviertel der Stadt. Auf 77 Etagen bietet der Turm Platz für 209 zwischen 125 und 830 Quadratmeter großen Luxusappartements, 155 Hotelzimmer sowie zahlreiche Läden und Restaurants. Hinter dem Cube erhebt sich ein Parkhausturm, der auf 10.400 Quadratmetern fast 900 Autos mit einem automatisierten Einstell- und Ausgabesystem Platz bietet. Um ihn optisch dem luxuriösen Gesamtambiente anzupassen, wählte der Architekt für die Verkleidung schimmerndes Edelstahlgewebe. 464 in Rahmen gefasste Gewebepaneele, jeweils 2,9 Meter hoch und bis zu 1,8 Meter breit, greifen die Optik der Rasterfassade des Turmes auf. Als dezentes Pendant zur spiegelnden Oberfläche des Turms reflektieren auch sie die Umgebung. Insgesamt verleihen 2.100 Quadratmeter des Gittergewebes dem Parkhaus seine Eleganz. Neben der hochwertigen Ästhetik der metallischen Haut bieten sie auch den Vorteil einer einfachen Wartung der Verkleidung. Funktional erfüllt sie zwei Kernaufgaben: Sie dienen auf allen Etagen als zuverlässige Absturzsicherung. Zudem unterstützt die Hülle maßgeblich das umweltfreundliche Gesamtkonzept des MahaNakhon-Ensembles. Licht- und luftdurchlässig bewährt sich die Membran im tropischen Klima Bangkoks als effektiver Sonnenschutz, der zugleich eine natürliche Klimatisierung des Parkturms ermöglicht. Das ungehindert eindringende Tageslicht reduziert den Aufwand für die elektrische Beleuchtung. In Monsunzeiten schützt das Gewebe zudem die eingestellten Fahrzeuge vor Schlagregen. Nicht zuletzt verbessert der am Ende seiner Lebenszeit zu nahezu 100 Prozent recycelbare Edelstahl die Ökobilanz des Gebäudekomplexes.

Fotos: ©GKD

Kategorie: Magazin, Newsletter