Farben in der Garage

Welcher Nutzer einer rein funktionalen Einrichtung wie eines Parkhauses kommt während der trivialen Tätigkeit des Parkens schon in den Genuss eines Kunstwerkes? Gerade diese unerwartete Begegnung mit Kunst will der argentinische Künstler Elian Chali den Autofahrern in einem Parkhaus in Saint-Gervais in der Mont Blanc Gegend in Frankreich bieten.

So hat er, präsentiert von der 2KM3 contemporary art platform und kuratiert von Hugues Chevallier and Zoer, ein multidimensionales grafisches Kunstobjekt aus der Garage gemacht. Das anamorphotische Werk wirkt durch starke Geometrien und eine klare Farbpalette. Es zeigt, dass nicht nur die reine Architektur, sprich Masse oder Erscheinung einer Form, sondern auch die Oberfläche Wirkung haben kann. Und zwar mit relativ billigen Mitteln. Rote, blaue und gelbe Flächen scheinen aus den Wänden herauszutreten und in der Architektur – sozusagen – zu wohnen. Vorausgesetzt, man steht am richtigen Ort und die Perspektive der Farbflächen wirkt.

Fotos: @Elian Chali

