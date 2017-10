Leben in und mit Ziegel

In unmittelbarer Nachbarschaft von Mexico City steht ein sechsgeschossiger Bau mit der Bezeichnung/Adresse EMILIANO ZAPATA 167. Sein Entwurf stammt von MARCOS HAGERMAN / HGR ARQUITECTOS aus Mexiko. Auf den sechs Ebenen befinden sich rund 25 Wohnungen mit Größen zwischen 82 und 91 m2. Gegliedert wird der Grundriss von fünf zentralen Höfen. Jeder trennt die öffentlichen Bereiche von den privaten der Apartments.

In diesen Höfen ist je ein Amber-Baum gepflanzt, um den Wohnungen auch in der Innensicht etwas Grün zu bieten. Die Trennmauern bestehen aus Ziegelstrukturen, welche sowohl Intimität als auch Ventilation für die einzelnen Wohnungen sichern. Überhaupt ist das Bild des Hauses vom Gebrauch des Ziegels geprägt.

Jede Ebene beinhaltet fünf Wohneinheiten, es gibt einen Aufzugskern und ein Stiegenhaus. Eine Fluchttreppe läuft nach amerikanischem Vorbild an der östlichen Fassade des Volumens entlang. Die jeweiligen Apartments werden durch einen offenen Korridor erschlossen. Alle Wohneinheiten besitzen eine Lüftung und natürliche Belichtung. Am Dach gibt es zehn private Dachgärten für die Einheiten der Ebene 4 und 5 und im Erdgeschoss eine Lobby, welche direkt in Verbindung mit der vertikalen Erschließung steht. Die gesamte Architektur wurde mit natürlichen und nachhaltigen Baustoffen errichtet; Ziegel, vulkanisches Gestein und Holz. Die Bepflanzung ist endemisch (einheimisch) und benötigt wenig Pflege.

Fotos: ©Diana Arnau

