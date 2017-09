Rainers Hotel**** Vienna: Erneut bestes Seminarhotel in Wien

Das Rainers Hotel**** Vienna, das seit Jahren zur Elite der österreichischen Seminar- und Tagungsbranche zählt, wurde als einziges Hotel in Wien zum zweiten Mal in Folge mit fünf von fünf Flipcharts klassifiziert.

Das Rainers Hotel**** Vienna begeistert u.a. mit seiner top-modernen und flexibel gestaltbaren Ausstattung sowie seiner zentrumsnahen Lage und bester, öffentlicher Anbindung. Engagierte MitarbeiterInnen schaffen mit perfektem Service in Kombination mit hervorragender Kulinarik eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Die zahlreichen Gäste kommen im Hotel zudem in den Genuss eines neuartigen Konzeptes für die Verpflegung während der Seminare. Das Rainers Hotel**** Vienna gehört damit auch zu den 13 Top Symposion Seminarhotels Österreichs.

Herr Werner Magedler, Direktor des Rainers Hotel**** Vienna ist sehr stolz, dass das Hotel von „Tagen in Österreich“ zum zweiten Mal in Folge mit dieser höchsten Auszeichnung der Seminar- und Tagungsbranche klassifiziert wurde, da es das einzige Hotel in Wien ist, dem so ein Erfolg gelungen ist. Besonders freut sich das Team über die herausragende Auszeichnung, da dieses tagtäglich darum bemüht ist, die Gäste bestens zu umsorgen. Zudem gewann das Hotel auch bereits zum 2. Mal das Goldene Flipchart für das beliebteste Seminarhotel in Wien.

Die standardisierte Qualitätsüberprüfung durch „Tagen von Österreich“ erfolgt anhand von mehr als 400 Kriterien in 15 Kategorien, wie zum Beispiel Außenauftritt, räumliche Kriterien, Standard- und Zusatzausstattung, Pflege der Seminarräume, Pausenräume, Verpflegung, Betreuung, öffentliche Bereiche, Kosten und Barrierefreiheit. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.tagen.at



Fotos: ©RAINER

