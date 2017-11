Semitransparente Fotovoltaik

Neue Laser-Zellen aus monokristallinem Silizium ermöglichen eine kostengünstige, architektonisch attraktive und ertragsmaximierte Alternative für die Gebäudeintegration semitransparenter Solarzellen.

Anstatt wie bisher kostspielige Zellen extra anfertigen zu lassen, setzt eine Firma aus Niederösterreich auf konventionelle Solarzellen aus monokristallinem Silizium. Die Zellen werden mit – in Design, Größe und Form frei wählbaren – Löchern versehen. Mit dieser simplen Methodik gelingt es, die drei bisher größten Hindernisse des Markterfolgs semitransparenter Fotovoltaik auf einen Schlag zu lösen: Semitransparente Zellen werden erschwinglich, in ihrem Wirkungsgrad effizienter und architektonisch interessant. Letzteres gelingt durch die weltweit einzigartige Produktion von kleinstrukturierten Paneelen mit einer Größe von 2,40 x 5,10 Metern, die in Form und Farbgestaltung maximale Gestaltungsfreiheit für Architekten ermöglichen. Semitransparente Fotovoltaik macht überall dort Sinn, wo die Paneele eine zusätzliche Funktion zur Stromproduktion übernehmen können – etwa zur Verschattung oder als Sichtschutz bei Balkongeländern, Fassaden, Atrienverglasungen, Verschattungselementen oder Terrassenüberdachungen.

Kategorie: Magazin, Newsletter