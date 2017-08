Unterirdische Infrastruktur – Zürich

In Zürich wird momentan im Zuge des Neubaukomplexes GLC „für die Gesundheit von morgen“ der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) im Untergrund gearbeitet. Denn die starke Hanglage bedingt ein Vordringen in große Tiefen.

Es erhebt sich aktuell eine Bohrpfahlwand von pharaonischen Ausmaßen. Vor ihr wurde in den vergangenen Monaten die Flanke des Zürichbergs abgetragen. Vor der verankerten Bohrpfahlwand wurden in diesem Frühling 14 rund 20 Meter hohe Schlitzwände in den Boden eingelassen. Auf ihnen wird eine – noch zu errichtende – Schwerlastmauer ruhen und so dem Druck des Berges, anstelle der jetzigen Hangsicherung, widerstehen. Vor den Schlitzwänden werden sich fernab des Tageslichts die beiden untersten GLC-Geschosse erstrecken. Gegen Ende des Jahres wird die Baugrube bereit sein. Sie lässt sich dann mit dem modernen Entwicklungs- und Laborgebäude für die Forschung an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswissenschaften und Technologie füllen. Bis Mitte 2020 soll dies vollbracht sein.

Fotos: ©M. Pestalozzi

Kategorie: Magazin