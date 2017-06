Wohnen am Stadtrand – Licht und Luftigkeit

Als sich der Bauingenieur an die Planung seines Wohnhauses machte, schwebte ihm ein Bau von heller Luftigkeit und außergewöhnlicher Atmosphäre vor. Das Haus, das er heute bewohnt, hat alle seine Erwartungen übertroffen.

Als Mann vom Fach wusste der Bauherr, worauf es beim Bauen ankommt: Doch macht dieses umfassende Fachwissen das Leben auch dann leichter, wenn es um den Bau des eigenen Hauses geht? „Ja und nein“, lacht der Bauherr, „natürlich hat man den Ehrgeiz, alles selbst machen zu wollen, wenn man mit der Materie sozusagen mit Leib und Seele verheiratet ist wie ich. So, wie das Haus heute dasteht und in Hinblick darauf, welches Wohngefühl es uns bietet, war es den Schritt absolut wert, bei der Planung mit einem Architekten alles komplett von Anfang an durchzudenken und zu gestalten.“ Ein Maximum an Großzügigkeit und Offenheit beim Raumgefühl war bei der Planung des zweigeschossigen, in puristisch modernem Stil konzipierten Hauses von Anfang an ein besonderes Herzensanliegen.

Dieser Wunsch nach Licht und Luftigkeit bedeutete vor allem auch: möglichst großzügig dimensionierte Glasflächen. Die vielfältigen Möglichkeiten des Josko Ganzglas-Systems Platin Blue mit seinem betont modernen, extrem schlanken Rahmendesign kamen diesem Wunsch optimal entgegen, vor allem auch durch ihre harmonische Kombinierbarkeit mit der puristischen, bündigen Holz/Alu-Fensterserie Platin 82

des Produzenten. Für die gewünschte, schlichte Einheitlichkeit der Gesamtoptik bewährte sich zusätzlich das Smart Mix-Konzept mit harmonisch aufeinander abgestimmten Materialien und Oberflächen: Fenster, Türen, Ganzglas-Systeme und Naturholzböden aus einer Hand. Details wie die bündigen MET Innentüren, bei denen die Zarge unsichtbar im Mauerwerk verschwindet und das Türblatt mauerbündig einschlägt, betonen die Durchdachtheit des architektonischen Gesamtkonzepts.

