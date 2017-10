Design für Augen und Ohren

Raumakustische Eigenschaften optimieren mit Akustikplatten aus Naturholz

Admonter ACOUSTICs sind Akustikplatten aus Naturholz, welche zur Montage an der Decke oder Wand im Innenbereich geeignet sind und gekonnt raumakustische Eigenschaften optimieren. Das Auge sieht nur einen Teil, den Rest sieht man dann mit den Ohren! Erhältlich sind die Akustikplatten in sieben verschiedenen Designs, die sich optimal mit Boden, Wand, Türen, Treppen und Möbelelementen aus dem Hause Admonter kombinieren lassen. Sie stellen somit eine attraktive und funktionale Lösung für Seminar- und Tagungsräume, ebenso wie für Veranstaltungs- und Gastronomieräumlichkeiten dar. Dank des baubiologisch natürlichen Aufbaues und des geringen Flächengewichtes sind sie sowohl für Neubau als auch Sanierung geeignet. Sämtliche Produkte des Herstellers werden in Admont/Österreich gefertigt und sind PEFC und EPD zertifiziert und tragen die bauaufsichtliche Zulassung Ü.

