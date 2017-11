Neue Trends

In Zusammenarbeit mit Blocher Partners – Architecture and Design, Stuttgart entstand die neue trendsetzende Leuchtenfamilie Dome. Das Design stellt eine Symbiose aus funktionaler Formgebung, fließenden Übergängen und klaren Kanten dar: einerseits die weiche Form des mattierten Leuchtenkopfs aus Aluminiumdruckguss und andererseits die klare, glänzende Lichtaustrittsfläche. Als Steh- oder Pendelleuchte verbindet sie intelligentes Licht mit neuem Nutzen durch innovative Lösungen.

Die großflächigen LED-Module für den direkten Lichtaustritt sind mit einer transparenten PMMA-Scheibe abgedeckt, deren harte Außenkante sichtbar ist. Der aufgedruckte schwarze Rahmen unterstützt die klare Linienführung. Die innenliegende Mikroprismenscheibe sorgt für Entblendung. Eine mattierte Scheibe schützt die LED-Module auf der Rückseite des Leuchtenkopfs und streut den Indirektanteil.

Alle elektrischen Bauteile sind sowohl in die Stehleuchte als auch in die nur 35 mm hohe Pendelleuchte integriert. Optional kann die Dome-P mit Anwesenheits- und Tageslichtsensor ausgestattet werden. Für Anwendungen mit höherem Lichtbedarf steht die zweiköpfige Pendelleuchte, an der Längsseite verbunden, zur Verfügung. Die Besonderheit der Stehleuchte Dome-S: Es besteht die Möglichkeit, die Kopfposition längs oder quer anzuordnen. Die Stehleuchte ist dadurch anpassungsfähig und für unterschiedliche Arbeitsplatzsituationen einsetzbar. Per Touchpanel wird die Leuchte geschaltet oder gedimmt. Optional ist eine USB-Ladebuchse integriert.

