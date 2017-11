Sperrholz über alles in Texas/Austin

Die Besitzer eines alten Hauses in Austin/Texas wollten eine Erweiterung zu ihrem Besitz, sie benötigten neue Räume. Also beauftragten sie den ortsansässigen Architekten Tom Hurt, einen Zubau zu planen. Dieser ließ aus dem niedrigen Bau eine Serie von übereinandergestapelten Volumina und Boxen wachsen und erzielte so einen mehrgeschossigen Wohn- und Lebensbereich.

Die 103 m2 große Struktur begleitet das ursprüngliche Haus und erweitert es mit einer Serie niedriger Plattformen als Bindeglieder zwischen Alt und Neu. Mit weißem Putz versehen, kontrastiert der moderne Turm mit der alten Substanz aus den 1950er Jahren. Aber auch ihr hat man ein leichtes Facelift in den Innenräumen verpasst.

Den Zubau hat der Architekt durch eine Verzahnung und Ineinanderverschränkung von Körpern geschaffen, welche die benötigten zusätzlichen Funktionen aufnehmen. Die Verbindungsglieder sind sowohl ergonomisch wie auch ästhetisch: ein Aufenthaltsbereich, zwei Büros, ein Leseraum und ein Spielbereich für die Kinder. Im Inneren hat man aus Kostengründen, aber auch wegen ihrer minimalistischen Ästhetik, Sperrholzplatten verwendet. Die Platten sind digital gefräst worden, unbehandelt oder in den Standardgrößen einfach zusammengeschraubt. Die Fußböden sind auch mit fertigen Sperrholzplatten belegt, ebenso die Bänke, Regale, Arbeitsflächen und Geländer – so entstand ein eher nahtloses Design. Eine Serie von Lichtkuppeln erhellt, zusammen mit den weißen Wänden, die Räume zusätzlich. Eine Dachterrasse komplettiert das Ensemble und bietet Ausblicke in den Grüngürtel, eine Naturreserve im Herzen der Stadt Austin.

Fotos: ©Ryan Farnau

