Internationale Einrichtungsmesse Köln – imm cologne

Ein entscheidender Schritt voraus!

Nur auf der imm cologne erleben Sie die einzigartige Verbindung von Trends, angesagtem Design und internationalem Business. Freuen Sie sich auf ein weltweit einmaliges Angebot an großen Namen, spannenden Newcomern, frischen Ideen und den wichtigsten Trends! Alles in Köln vom 15. bis 21. Januar 2018.

Die internationale Einrichtungsmesse Köln, 15. bis 21. Januar 2018

www.imm-cologne.de

DAS BESTE KOMMT ZUERST.

Wer auf der imm cologne in die Saison startet, macht den entscheidenden Schritt voraus. Hier finden Sie den globalen Einrichtungsmarkt auf einen Schlag, hier sehen Sie innovative Möbel, visionäre Einrichtungskonzepte und die besten Lösungen für Bad, Boden, Wand und Licht. Köln zeigt ein weltweit einmaliges Angebot in all seinen Facetten.

ENTDECKEN SIE DAS DESIGN ÜBER DAS MAN SPRICHT.

Die „Pure“-Segmente: das ist exzellentes Design, das sind die Produkte und Lösungen, über die der Markt in den kommenden Monaten sprechen wird. Renommierte High-End Hersteller sehen Sie hier genauso wie spannende Entwürfe der besten Jung-Designer. Und als größtes Design-Event der imm cologne wird „Das Haus – Interiors on Stage“ 2018 in der Interpretation der tschechischen Designerin Lucie Koldova in unterschiedlichen „Light Levels“ erstrahlen.

ENTDECKEN SIE DIE GANZE WELT DES INTERIOR DESIGN.

Keine andere Messe bildet die internationale Welt der Einrichtung so umfassend, kompakt und strukturiert ab. Über 1.200 Aussteller aus rund 50 Ländern werden in Köln mit ihren Kollektionen, marktreifen Produkten und Konzepten vor Ort sein. Hier sehen Sie ganzheitliche Wohnkonzepte und innovativen Raumlösungen für die Wohnwelten von morgen.

DISCOVER INTERIOR IDEAS

An der imm cologne führt kein Weg vorbei: www.imm-cologne.de

Kategorie: Newsletter, Produktnews, Veranstaltungen