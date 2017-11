Die perfekten Qualitäten für den Sonnenschutz

In der Kollektion Projects stellt Sattler die perfekte Qualität für Projekte mit besonderen Anforderungen zur Verfügung – ob Brandschutznormen, Bedruckbarkeit oder besondere Wetterfestigkeit zu berücksichtigen sind – es gibt immer das passende Tuch.

Die Qualität All Weather schützt perfekt, sowohl vor Sonne, als auch vor Regen. Dank der speziellen Beschichtung hat dieser Stoff eine extrem hohe Wassersäule, ohne den textilen Charakter zu verlieren. Er ist daher vor allem für Gastronomiebetriebe und die Hotellerie interessant. Die Farbauswahl in dieser Qualität wurde um Dessins der Designlinie Urban Design ergänzt. Microstrukturen in urbanen Farben, mal als strukturierter Uni, mal als Ton-in-Ton Streifen, bringen Lebendigkeit auf die Stoffe und wurden eigens designt, um Trends in der Architektur zu bedienen.

Die Qualität Firemaster besitzt spezielle flammhemmende Eigenschaften und macht sie besonders für jene Projekte interessant, in denen Brandschutzverordnungen respektiert werden müssen. Die Veredelung mit regendichter Beschichtung verleiht dieser Range, in der auch Strukturen und Streifen aus der Designlinie Urban Design zu finden sind, eine hohe Wassersäule.

Die Stoffe der Reflect und Reflect Air Linie sind mit speziellen Glanzpartikeln beschichtet und erzeugen besonders hohe Reflexionswerte und maximalen UV Schutz. Sie regeln auf natürliche Weise die Raumtemperatur und führen zu einer Steigerung der Energieeffizienz. Die Reflect Air Stoffe sind zudem perforiert und öffnen so auch Ihren Blick nach außen. Einsetzbar für Pergola, Wintergartenmarkisen oder im Senkrechtbereich.

Sunprint steht für bedruckbare Markisentücher im individuellen Design. Verwendet wird die Qualität für diverse kreative Projekte sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Die Kollektion Twilight ist der Inbegriff von zeitgemäßem Sicht-, Blend- und Sonnenschutz. Mit besonders modernen Farben kann man persönliche Tageslichtstimmung gestalten und zugleich von einem angenehmen Raumklima profitieren. Die drei Linien Pearl, Metal und Space weisen alle unterschiedliche technische Eigenschaften auf.

Aber auch die anderen Kollektionen – Elements und Lumera – sowie die brandneue Qualität Lumera 3D bieten mit ihren herausragenden technischen Eigenschaften und bestechende Dessins alle notwendigen Voraussetzungen, um vielfältige Anwendungsmöglichkeiten nicht nur für den privaten, sondern auch den gewerblichen und den Projekt-Bau zuzulassen.





