Dusch-WC Cleanet Riva

Das neue Dusch-WC Riva von Laufen.

Ganzheitliche Hygiene mit Design.

Dusch-WCs liegen im Trend, denn immer mehr Menschen schätzen den hygienischen Komfort, den die Intimreinigung mit purem Wasser bietet. Cleanet Riva überzeugt mit einem integrierten, hochwertigen Design aus Keramik und nutzerfreundlichen wie technisch anspruchsvollen Lösungen.

Von außen betrachtet unterscheidet sich das Dusch-WC kaum von einem klassischen Design-WC, denn auf den ersten Blick ist lediglich ein vollständig geschlossener Keramikkörper mit einer eleganten Designkante im unteren Drittel erkennbar. Erst wenn der Blick den Edelstahl-Drehknopf am WC-Sitz erfasst, offenbart sich der zusätzliche Komfort. Designer Peter Wirz und Laufen ist es meisterhaft gelungen, die Technik komplett in den geschlossenen Keramikkörper zu integrieren und so eine zeitlose Ästhetik zu schaffen. Im Dunkeln bringt ein LED-Nachtlicht an der Unterseite des WCs den Korpus besonders schön zur Geltung und sorgt für Orientierung.

Sauberkeit umfassend definiert

Der eigentliche Clou an Cleanet Riva ist die konsequente und ganzheitliche Ausrichtung am Thema Hygiene. Herzstück des Premium-WCs sind die vielseitigen, intuitiv bedienbaren Duschfunktionen.

Mit der Touchscreen-Fernbedienung kann der Besitzer die Basis- oder Detaileinstellungen vornehmen: zum Beispiel die unkomplizierte Individualisierung der Werkseinstellungen des Cleanet Riva und das Anlegen von Benutzer-Profilen. Darüber hinaus kommuniziert die Fernbedienung mit dem Nutzer und weist ihn darauf hin, wenn beispielsweise entkalkt oder thermisch gereinigt werden soll, und hält eine interaktive Bedienungsanleitung bereit.

Einfache Montage

Der einfache, integrierte Produktaufbau des Laufen RIVA bietet zusammen mit dem Installationssystem LIS eine schnelle Montage. Der geschlossene Keramikkörper beinhaltet die gesamte Technik (wie Boiler, Pumpe, Ventile, Elektronik usw.) und wird nur auf die Montagegrundplatte aufgesteckt.

Weiterführende Infos:

LAUFEN auf der ARCHITECT@WORK 2016

Stand: 106

Web: www.laufen-cleanet.com

