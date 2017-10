Einladung zum Fachsymposium für Architekten und Planer 2017

Die Firma Trixflex möchte an den Erfolg der Symposien für Architekten und Planer aus den letzten Jahren anknüpfen und ladet herzlichst zu den Symposien 2017 ein. Die Veranstaltungen finden statt am:

Dienstag, 21. November 2017

Innsbruck, Hotel Grauer Bär, Universitätsstraße 5-7, 6020 Innsbruck

Mittwoch, 22. November 2017

Linz, Arcotel Nike, Untere Donaulände 9, 4020 Linz

Rund um das Motto „Balkonsanierung – worauf es ankommt!“ werden zahlreiche Informationen vermittelt, worauf in der Planung von Balkonsanierungen besonders geachtet werden sollte:

Fachmännische Beurteilung des Istzustands der zu sanierenden Bereiche als Voraussetzung für die Planung und Definition der zu erbringenden Leistungen

Notwendige Untergrundvorbehandlungen, Risssanierung

Gefälleerstellung bei Bedarf

Abdichtung von Wänden, Türelementen, Punkt-oder Linienentwässerungen, Geländerpfosten

Notwendigkeit von Flächenabdichtungen in der Sanierung

Triflex Premiumpaket: Abdichtung, Beschichtung und individuell gestaltbare Oberflächen in einer enormen Struktur- und Farbvielfalt

Nutzung und Wartung verschiedener Oberflächen

Problematische Untergründe (zu hohe Feuchtigkeit im Untergrund, Risse)

Energetische Sanierung von Balkonen und Terrassen

Weitere Details zu dem Programminhalt- und ablauf finden Sie im Folgenden:

Programm Innsbruck_21.11.2017

Programm Linz_22.11.2017

Neben vielfältigen Informationen bietet das Symposium auch immer die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei.

Für Ihre Anmeldung zum Symposium senden Sie bitte die Faxantwort bis spätestens zum 01. November 2017 zurück an Fax-Nr. +43 6233 2008910 oder per Mail an petra.egger@triflex.at. Das Anmeldeformular können Sie sich hier herunterladen.

Foto: ©Triflex

Kategorie: Newsletter, Produktnews