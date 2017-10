Innovationskraft mit Sinn für Qualität

Ein Dialog zwischen zwei gegensätzlichen Unternehmen, die den Fokus auf ein gemeinsames Konzept und die damit verbundenen Emotionen setzen: Auf dieser Basis haben die beiden Markenhersteller Kartell und Laufen ein integriertes Gesamtbadprojekt ins Leben gerufen, das den Blick für Ursprünglichkeit und die Innovationskraft von Kartell mit dem Sinn für Qualität von Laufen kombiniert.

Das Ziel war eine Neudefinition der Grundgestaltung, der Formgebung und der Nutzungsmöglichkeiten eines wichtigen Raums in einer zeitgemäßen Wohnumgebung, nämlich dem des Badezimmers.

Dank der langjährigen technologischen und ökologischen Forschungsarbeit von Laufen entstand ein Material, doppelt so widerstandsfähig und zudem umweltverträglicher und dünner als herkömmliche Keramik: die SaphirKeramik. Dieses Material ermöglicht eine noch nie da gewesene Formgebung und gab den beiden Designern Ludovica und Roberto Palomba Freiheit in der Gestaltung.

Die Waschtische der Serie Kartell by Laufen zeichnen sich durch dünne Wandungen und definierte Kanten aus – die lässt sich einzig durch den Einsatz von SaphirKeramik verwirklichen. Die gesamte Serie Kartell by Laufen überzeugt durch originelles Design und hochwertige Qualität. Eine Kombination aus Keramik und durchscheinendem Kunststoff setzt nie da gewesene Akzente im Bad. Neben Waschtischen aus SaphirKeramik besteht die Kollektion aus WCs, Armaturen, Möbeln, Dusch- und Badewannen sowie Beleuchtung und Accessoires – allesamt aus exklusiven und hochwertigen Materialien.

