Josko Smart Rabatt.

Schöner wohnen, besser leben und weniger dafür zahlen.

Mit der SMART MIX-Philosophie hat Innovationsführer Josko neue Perspektiven für Ihre schönsten Wohn(t)räume geschaffen: Fenster, Türen, Ganzglas-Systeme und Naturholzböden aus einer Hand. Mit dem einzigartigen Josko-Vorteil, dass alle Systeme, Materialien, Farben, Stile miteinander harmonieren. Dazu passend – die neue Perspektive für smarte Rechner mit Weitblick: der Josko Smart Rabatt zum Kombinieren & Profitieren. Je mehr gesunde Wohnharmonie Sie wollen, desto weniger zahlen Sie dafür…

SMART zum Quadrat

Die SMART MIX-Philosophie für jeden individuellen Lebens- und Wohn(t)raum: Das Multiple Choice Prinzip für Fenster, Türen, Ganzglas-Systeme und Naturholzböden von Josko macht ganz einfach und bequem Lösungen möglich, die beim Bauen und Renovieren ansonsten unmöglich oder sehr aufwändig sind. Unterschiedliche

Systeme, Materialien, Farben und Stile in zahllosen harmonischen Kombinationsmöglichkeiten: Das lässt jene gesunde Wohnharmonie entstehen, nach der wir uns alle sehen und die auch Ihre Lebensumgebung zu einem

Kraftort macht. Und weil der SMART MIX so gut ankommt, schafft Josko jetzt schon die nächste Perspektive

mit Weitblick. Kluge Rechner, die für ihr Budget das Maximum an bester Qualität wollen, haben nur bis Ende des Jahres (Stichtag der Auftragserteilung; Auslieferung bis 28. April 2017) die große Chance auf das Geschäft Ihres Lebens: Je mehr Produkte Sie zum SMART MIX kombinieren, desto mehr profitieren Sie! Für gesunde Wohnharmonie made by Josko zahlt man also immer weniger, je mehr man sich davon gönnt. Wird am Ende also mit allen Sinnen auch noch die Sparsamkeit belohnt.

Einfache Formel, großer Effekt:

SMART MIX + SMART RABATT = SMART zum Quadrat

