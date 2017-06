Mit der Sonne nach oben

Den Winter in der Bundeshauptstadt hat der erste 100% energieautarke Aufzug Österreichs problemlos bewältigt. Implementiert wurde der Solaraufzug während eines Dachbodenausbaues in einem über 100 Jahre

alten Zinshaus am Dr. Josef-Resch-Platz in Wien, Hernals im Mai 2016 durch OTIS, dem Weltmarktführer im Bereich Personentransport.

Seit einem Jahr fährt der GeN2 Switch Aufzug nun mit Sonnenenergie – mehr als 20.000 Fahrten wurden durchgeführt, und dabei nur rund ein Viertel der Energie eines Familienhaushalts über denselben Zeitraum benötigt.

Sieben Solarpaneele entlang des Aufzugsturms – drei mehr als grundsätzlich benötigt – versorgen den Lift im Innenhof des Gebäudes mit selbst erzeugtem Strom. Dieser wird in einer Batterie zwischengespeichert und bei Bedarf zu Verfügung gestellt. Nicht genutzter Strom wird in das hausinterne Stromnetz eingespeist und steht so unter anderem für die Beleuchtung des Stiegenhauses zur Verfügung.

Das Antriebssystem des GeN2 Switch ist so ausgerichtet, dass der Aufzug selbst bei einem Netzausfall Energie für bis zu 100 Aufzugsfahrten zur Verfügung hat. Somit kann man einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb sicherstellen. Um in Extremfällen eine 100%ige Ausfallsicherheit garantieren zu können, ist der Aufzug zusätzlich an das Hausstromnetz angeschlossen.

