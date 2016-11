Optimierung der Lebensqualität

Das Landespflegeheim Wolkersdorf in Niederösterreich übersiedelte Anfang 2016 in ein komplett neu errichtetes Haus. Der Neubau präsentiert sich hell, freundlich und auf das altersgerechte Leben ausgerichtet.

Als Teil der Niederösterreichischen Landespflegeheime betreut das LPH Wolkersdorf Menschen, die eine Unterstützung im alltäglichen Leben benötigen. Eine behagliche und bestmögliche Wärmeabgabe ist in einem Neubau dieser Branche essenzieller Kernbereich.

Aus diesem Grund setzte das Landespflegeheim in diesem Bereich auf die kompetente und zuverlässige Marke VOGEL&NOOT. Das Gebäude wurde mit dem FLOORTEC Klettsystem ausgestattet: 6.500 m2 wurden mit dem Fußbodenheizungssystem ausgestattet und dabei 41.000 Laufmeter des einzigartigen PE-Xcellent-5-Rohres verwendet.

Das Klettsystem bietet durch die hohe Verlegegeschwindigkeit ein effizientes und schnelles Arbeiten. Zudem erlaubt das Flächensystem eine optimale Wärmeverteilung und behagliches Wohlbefinden auf höchstem Niveau.

