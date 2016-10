Ceramiche Refin präsentiert LABYRINTH

Unendliche Kombinationen: Ceramiche Refin zeigt LABYRINTH auf der ARCHITECT@WORK

Ein außergewöhnliches Ideen- und Kreativitätslabyrinth zeigt Ceramiche Refin am 12. und 13. Oktober auf der ARCHITECT@WORK in Wien. Mit der Fliesen-Kollektion LABYRINTH gab der Designer Giulio Iacchetti im vergangenen Jahr sein Debüt für DesignTaleStudio von Ceramiche Refin.

Mit ihren simplen geometrischen Formen und verschiedenen modular aufgebauten Dekoren ermöglicht die Kollektion unendliche Kombinationsmöglichkeiten.

Allein durch unterschiedliche Verlege-Variationen ändert sich die Oberfläche und das Auge verliert sich in labyrinthartigen Zickzack-Effekten, spiegelverkehrt, symmetrisch oder willkürlich. Dem Betrachter vermitteln sie nach Aussage von Giulio Iacchetti „ein Gefühl der Unendlichkeit, einen grafischen Fluss ohne Grenzen.“

Die Feinsteinzeugfliese weicht den starren Aspekt eines Serienproduktes auf und transportiert den Betrachter stattdessen in die Welt des emotionalen „trompe l’oeil“-Stils und der Modulformen. Inspiriert wurde lacchetti vom niederländischen Grafiker M.C. Escher – einem Meister auf dem Gebiet der optischen Illusionen. Gleichzeitig bezieht sich LABYRINTH auf die lange die Tradition von Dekoren und Farben in der Keramik-Kultur.

Die Kollektion Labyrinth besteht aus zwei Produktfamilien: ANGLE und MIRROR. Beide liegen in je drei Farbvarianten vor und wurden so konzipiert, dass Architekten und Planer durch die Anordnung der Fliesen ihr eigenes „Labyrinth“ gestalten könnten.

Mit LABYRINTH untermauert Ceramiche Refin den Anspruch, außergewöhnliche Materialstudien im Bereich Feinsteinzeug zu entwickeln – und dabei Industrie und Handwerk, Kreativität und Produktion gekonnt miteinander zu vereinen.

Weitere Beispiele für diesen Ansatz und umfassende Informationen gibt es unter www.refin-fliesen.de. Wir freuen uns über Ihre Fragen zu unserer Arbeit. Schicken Sie uns einfach eine Mail an kontakt@refin.it. Und natürlich begrüßen wir Sie gerne in Wien: Sie finden uns am 12. und 13 Oktober 2016 auf der ARCHITECT@WORK auf Stand 98.

Text & Fotos: ©Refin Ceramiche

Kategorie: Produktnews