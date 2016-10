RIDI präsentiert neue Leuchtfamilie LENSES

Das Leuchtensystem der Zukunft.

Mit LENSES hat RIDI eine Leuchtenfamilie geschaffen, die in allen Varianten prädestiniert für den Einsatz im Office Bereich ist. Das augenfällige Kernstück aller Leuchten ist das transparente Optikarray aus vier Optikreihen zur Erzeugung einer Lichtverteilung für entblendete Büroarbeitsplätze. Ob als Pendel-, Steh-, Anbau- oder Einbauleuchte bietet die LENSES Familie den komplett notwendigen Spielraum, um das Büro bzw. den Arbeitsplatz vielfältig strukturiert und beleuchtungstechnisch optimal einzurichten.



Die Pendelleuchte LENSES-P besteht aus einem stabilen Grundprofil aus Aluminium. Die Flächenplatine mit hochwertigen, exakt im Arrayraster positionierten LEDs ist flächig mit dem Grundprofil verbunden und wird mit dem Optikarray abgedeckt, das in drei Längen (224 mm, 504 mm und 728 mm) verfügbar ist.

Die Abmessungen der Optikarrays bilden die Leuchtenlängen, wobei durch das Aneinanderreihen von mehreren Optiken auch größer dimensionierte Leuchtenlängen realisierbar sind. Die Integration von Blindstücken zwischen den Arrays bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von optionalen Sensoren. Ein aktiver Indirektlichtanteil, wird über zwei zusätzlich angebrachte Linearmodule auf der Oberseite der Leuchte erzeugt.

Trotz der Leuchtenhöhe von nur 35 mm (sichtbare Höhe nur 25 mm) finden alle elektrischen Bauteile im Leuchtengehäuse Platz. Die LENSES-P kann dadurch über ein Y-Seilpendel ohne störenden Baldachin installiert werden.

Abgerundet wird die Leuchtenfamilie mit LENSES LED-Technik und Optikarrays durch LENSES-A und LENSES-E, die sich an klassischen An- bzw. Einbauleuchten orientieren. Gemeinsam mit LENSES-S als Stehleuchte mit Touchpanel-Leuchtensteuerung und optionalem USB-Ladeanschluss steht so eine modulare Baureihe zur Verfügung, die Architekten und Lichtplanern eine optimale Anpassung der Leuchten an die Raumgestaltung ermöglicht.

Weiterführende Infos

RIDI Leuchten GmbH

Tel: +43 (0)1 7344 210-13

Fax: +43 (0)1 7344 210-5

E-Mail: office@ridi.at

Web: www.ridi.at

Kategorie: Produktnews