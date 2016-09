Schindler Digital – Planungstool für Aufzüge

Planungstool für Aufzüge.

Die Planung von Gebäuden wird immer komplexer und umfasst eine Vielzahl von Fachbereichen, von denen jeder sein ganz spezielles und laufend aktualisiertes Wissen erfordert. Neue Technologien, Updates von Regelwerken oder regionale Eigenheiten tragen ihren Anteil zu dieser Komplexität bei, mit der Architekten und Planer neben dem wachsenden Zeitdruck zunehmend bei der Entwicklung ihrer Projekte konfrontiert sind.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist es für jede Branche von großer Bedeutung, die Planungsverantwortlichen möglichst schnell, effizient und absolut planungssicher mit ihrem laufend aktualisierten Produkt und Fachwissen sowie Planungshilfen zu unterstützen. Im Bereich der Aufzüge zeigt Schindler mit seinem neuen Online-Planungstool „Schindler Digital- Plan & Design“ auf, wie einfach und schnell sich selbst komplexe Aufgaben lösen lassen: Innerhalb kürzester Zeit kann damit – auf den jeweiligen Standort abgestimmt – die komplette Aufzugsplanung druchgeführt werden, egal ob für Wohn- und Einfamilienhäuser, für Bürogebäude, für Einkaufszentren und Hotels, aber auch für Bauten des Gesundheitswesens und der Öffentlichen Hand.

Die Hintergründe für diese Entwicklung erklärt Oliver Hilpert, Director New Installation und Mitglied der Geschäftsleitung von Schindler: „Architekten und Planer haben heute bei ihren Projekten ein riesiges Themenfeld zu bearbeiten.“

In Österreich liegt die durchschnittliche Gebäudestruktur zwischen 2-15 Stockwerke. Das neue Planungstool von Schindler: Schindler Digital Plan & Design ist für die heimische Gebäudelandschaft wie maßgeschneidert. Egal ob Personen-, Service-, Betten- oder Lastenaufzug, ob Wohnhaus, Bürogebäude, Einkaufszentren, Gesundheits- oder Hotelgebäude, mit diesem Online-Tool lassen sich über 90 Prozent der Planungsaufgaben abdecken.

Aufzugsplanung in 15 Sekunden

Der Nutzer des Online-Planungstools selbst hat dazu nur wenige Eingaben zu tätigen, wie etwa die Auswahl der Gebäudenutzung, die Anzahl der Etagen oder die Anzahl der täglich zu befördernden Personen im Gebäude. Die Hauptarbeit für ein gutes Planungsergebnis haben die Aufzugsspezialisten im Vorfeld geleistet: In tausenden Stunden haben sie ihr Fachwissen in der Softwarelösung komprimiert und eine an der Praxis orientierte und intuitiv zu bedienende Oberfläche entwickelt. Der Zugang zu „Schindler Digital- Plan & Design“ auf www.schindler.at ist dabei kostenfrei und sowohl als registrierter Nutzer als auch anonym als „Gast“ möglich.

Man wählt zwischen den Funktionen „Fast Track“ und online „Planung“. Im Modus „Fast Track“ erhält der Nutzer einen Überblick über sämtliche Produkte und die detaillierten Beschreibungen. Bei der online „Planung“ durchschreitet man den detaillierten Planungsprozess. Beginnend von der Eingabe der Gebäudebasisdaten (z.B.: geplante Höhe, Stockwerke oder Personenanzahl) sowie einer Aktivierung der geltenden Normen (ÖNORM EN 81-70, EN 81-72 und lokale Bauordnungen), erstellt das Schindler Planungstool eine entsprechende Kapazitätsanalyse mit passenden Empfehlungen. Auf Basis der ausgewählten Aufzugsparameter (von der Tragkraft über Geschwindigkeit, Fahrkorbhöhe oder Türbreite bis hin zur Anzahl der Schachttüren und Türtype), werden dem Architekten empfohlene Produkte aber auch Alternativen vorgestellt. Sämtliche Parameter sind individuell verstellbar. Ein Vergleich ist aufgrund der übersichtlichen Darstellungsvariante einfach. Das Produktdatenblatt, die Leistungsbeschreibung aber auch die entsprechenden Grundrisszeichnungen können lokal abgespeichert werden.

Skizzen der entwickelten Aufzugsanlage stehen zum Abschluss als PDF- oder DWG-Datei zur Verfügung und können von registrierten Nutzern auch im persönlichen Profil abgespeichert werden. Die Leistungsbeschreibung steht ausschließlich registrierten Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist einfach und kostenlos. Basisdaten wie Name, Wohnort und Kontakt reichen zur Erstellung eines eigenen Profils, das jedoch einen entscheidenden Mehrwert bietet.

Ergänzung der Beratungsleistung

„Mit unserem neuen Planungstool Schindler Digital Plan & Design erweitern wir unser Angebot für Architekten sowie Planer. Zusätzlich zur bisher gewohnten persönlichen Beratung, besteht nun die Möglichkeit, flexibel, jederzeit und von überall die Planung online vorzunehmen. Sämtliche Daten werden laufend aktualisiert. Begleitet wird der Nutzer bei seiner Aufzugsplanung durch zahlreiche Hilfefunktionen und Erklärungen zu den einzelnen Berechnungs- und Auswahlschritten. Zudem ist das Planungstool umfassend mit der Schindler-Homepage verlinkt und bietet so im Bedarfsfall vielfältige Detailinformationen. Sollte es dennoch offene Fragen oder Anregungen geben, stehen die Schindler Experten via online Kontaktformular oder persönlich in Form der lokalen Schindler Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Wir bieten mit Schindler Digital Plan&Design ein starkes Planungstool für einen guten Start in den Planungsprozess,“ ergänzt Hilpert abschließend, eben: „Be Schindler – Be Smart!“

Weiterführende Infos

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Tel: +43 1 601 88 0

Fax: +43 1 601 88 3000

E-Mail: info@schindler.at

Web: www.schindler.at

Kategorie: Produktnews