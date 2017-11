Waldkindergärten für Kommunen und Gemeinden

Waldkindergarten Aschau im Zillertal

In Österreich gibt es eine ständig steigende Nachfrage nach Waldkindergärten. Der Unterschied zu konventionellen Kindergärten liegt darin, dass der Unterricht vermehrt im Freien stattfindet. So sollen Kinder von klein auf den Bezug zur Natur erlernen. Diesen Ansprüchen wird die Firma CONTAINEX mit ihren mobilen Raumlösungen für einen Waldkindergarten gerecht. Je nach Anforderung und Anzahl der Kindergruppen können die Raummodule beliebig miteinander kombiniert werden.

Ein gutes Beispiel ist der Waldkindergarten Aschau im Zillertal. Dieser entstand innerhalb kürzester Zeit und passt sich mit der Holzverkleidung, durch einen Montagepartner durchgeführt, optimal der Umgebung an. Die 3er-Anlage beinhaltet helle und freundliche Räume mit kindergerechten Ausführungen (z. B. Fenster, Licht und Toilette). Einen maximalen Wohlfühlfaktor erhalten die Kinder durch die optimale Wärmedämmung, energiesparende Optionen oder die Verglasungsmöglichkeiten. Die rasche Bauzeit, höchste Flexibilität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen immer mehr Gemeinden. Mittlerweile verwenden Kommunen aus Dänemark, Deutschland, England, Italien, Österreich und Ungarn diese Raumlösungen, um Schulen und Kindergärten zu realisieren.

