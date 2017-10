Wo Licht ist, da ist Leben: VELUX Modular Skylights

Mit VELUX Modular Skylights lassen sich ästhetische, großzügige Tageslichtlösungen für Gewerbe- und öffentliche Bauten einfach und schnell realisieren.

Einfach, genial: Modular Skylights eröffnet völlig neue Wege beim Einbau von Belichtungs- und Belüftungsflächen in großen Gebäuden mit flachen Dächern wie z. B. Einkaufszentren, Schulen, Spitäler etc. Modular Skylights basiert auf einem einzigen Grundmodul und besteht aus vollständig vorgefertigten Elementen. Alle Bauteile werden als komplettes System geliefert, eine weitere Anpassung vor Ort ist nicht erforderlich.

Ein System mit unzähligen Vorteilen

Großzügige Hallen unter flachen Dächern, von Tageslicht geflutet, optimal belüftet und zugleich ein ästhetischer Anblick: Sie sind nicht länger Utopie! Das Modular Skylights-System von VELUX ermöglicht mit seinem schmalen Profil und den flächenbündigen Außenkanten der Profile ein elegantes und zugleich luftiges Design – und bietet viele Vorteile.

Geniales Modul Sytem

Optimales Raumklima

Das eigens entwickelte Rahmenmaterial ermöglicht einen niedrigen U-Wert, die integrierte Tageslicht- und Belüftungssteuerung optimiert das Raumklima und sorgt für maximales Wohlgefühl, auch in großen Hallen.

Ästhetischer Sonnenschutz

Für sonnige Tage bietet VELUX ästhetische Lösungen: Der Sonnenschutz fügt sich durch nicht sichtbare Motoren perfekt in das schwebende Design ein. Optional ist auch außenliegender Sonnenschutz möglich.

Einzigartige architektonische Möglichkeiten

Das ätherische Design erschließt völlig neue architektonische Möglichkeiten der Gestaltung öffentlicher Bauten und erlaubt ein einzigartig freies, lichtdurchflutetes Raumgefühl.

Funktional, ästhetisch und mit Wohlfühl Atmosphäre

Neue Maßstäbe für das öffentliche Leben

Mehr als 90 % seiner Zeit verbringt der durchschnittliche Europäer in geschlossenen Räumen. Tageslicht und frische Luft sind allerdings wichtige Voraussetzungen für das menschliche Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Die beiden Faktoren sind – neben den positiven Auswirkungen auf die menschliche Psyche – auch unverzichtbar für ein gesundes Raumklima, in privaten genauso wie in öffentlichen Gebäuden.

Das modulare Oberlicht-System von VELUX setzt neue Maßstäbe: Es flutet die Gebäude mit natürlichem Licht, sorgt für ideales Klima und ist durch das geniale Konzept schnell und einfach realisierbar!

Licht und Luft unter flachen Dächern

Die VELUX Experten informieren Sie gerne und unterstützen Sie von der Planung bis zur Montage.

Mehr Infos finden Sie unter: www.velux.at

Fotos: ©Velux

