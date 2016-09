Lost Place – Kammgarnspinnerei Brandenburg

Lost Place.

Die Kammgarnspinnerei in der Brandenburger Altstadt zählte viele Jahre zu den „Lost Places“ und hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Errichtet 1879 erlangten die dort gefertigten Garne in den 1920er Jahren internationale Bekanntheit. Im Krieg wurden 60 % der Gebäudesubstanz zerstört, dann folgte 1948 die Enteignung zum Staatsbetrieb und 1990 die Umwandlung in eine GmbH, 1992 die Privatisierung.

1998 stellte die Kammgarnspinnerei dann den Betrieb ein und lag fortan brach und verfiel. Bis Architekt Detlev Delfs das Potenzial der Industrieruine erkannte und das 31.000 m2 große Areal in exklusiver Lage in der Brandenburger Altstadt revitalisierte. Die einstige Industriebrache verwandelte sich in einen hochmodernen Wohn- und Gewerbepark mit modernen Büroflächen und 15 Ferien-Lofts auf einer Nutzfläche von 1.500 m2.

Mit direktem Blick auf die Havel, barrierefrei und hochwertig ausgestattet mit Natursteinboden, edlen Waschtischen, modernster Haus- und Energietechnik und Innendämmung.Wegen des Denkmalschutzes kam für den gesamten Gebäudekomplex nur eine innen liegende Dämmlösung in Frage. Unter dem Aspekt des ökologischen Gesamtkonzeptes entschieden sich die Planer für eine Holzfaserinnendämmung und ein System, mit dem sich bis zu zwei Zentimeter Untergrund-unebenheiten ausgleichen lassen.

Den Grundaufbau bilden dabei „Sandwichplatten“ aus einer 80 Millimeter starken Holzfaserdämmschicht, die sich flexibel an die Wand anschmiegt, und einer 40 Millimeter-Putzträger-Dämmplatte. Die Platten wurden mit jeweils acht Dübeln und Schrauben von innen im Nut-und Federsystem an den Außenwänden angebracht. Der Untergrundausgleich erfolgte über spezielle Stelldübel. Anschließend wurden die Dämmelemente mit Armierungsgewebe gespachtelt, dann folgte die finale Wandbeschichtung.

Rohre und Leitungen konnten überdämmt werden, die Zwischenräume wurden mit flexiblem Dämmstoff verfüllt und komplettieren den diffusionsoffenen und schalldämmenden Systemaufbau.

Nach der Sanierung bereitet die alte Kammgarnspinnerei nun wieder Freude. Die Bewohner schwärmen von der einmaligen Atmosphäre und dem wunderbaren Raumklima. Von außen betrachtet, bietet sie den Reiz einer Industrie-Architektur, hinter der schon vor über hundert Jahren die Werktätigen ihr täglich Brot verdienten.

Fotos: ©unger-diffutherm.de

