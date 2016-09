Parkgarage Des Moines

Autoverstecken.

1.142 Autos verschwinden in dieser Parkgarage in Des Moines, Iowa. Geschickt nutzen die Architekten von Substance Architecture eine Geländestufe, um die viergeschossige Garage eher unauffällig im Gelände unterzubringen. Das Gebäude mit der Bezeichnung Corporate Campus Parking Facility liegt in einem Vorort von Des Moines und dient hauptsächlich den Angestellten eines nahen Bürokomplexes.

Auf der Hauptfassade (Ostseite) ist die Architektur mit einem goldgelben Aluminiumnetz verkleidet, es ermöglicht eine ungehinderte Durchlüftung und blockiert den Blick auf die Autos. Dieses Gitternetz stellt auch eine visuelle Trennung zwischen Fußgängern in der Umgebung und den parkenden Autos dar. Die Unauffälligkeit des Volumens und der ungestörte Blick auf den Campus waren die Hauptkriterien für den Entwurf. Das Gewebe verdeckt konstruktive Säulen und andere Details des Bauwerkes, wie zum Beispiel die Betonwände mit Fensteröffnungen für die Durchlüftung. Der Stahlbeton ist ebenfalls eingefärbt, um sich in der Farbe an das Metallnetz anzugleichen. Der rechteckige Bau enthält zusätzlich zu den 1.142 Plätzen auf 39.000 m2 auch zwei Ladestationen für E-Mobile und weitere sind für die Zukunft vorgesehen. Benutzer betreten die Garage durch Glastürme, die mit schwarzen Stahlkonstruktionen gerahmt sind. Sämtliche Ebenen haben einen leichten Zugang zur Oberfläche – deshalb konnte man auch auf Aufzüge verzichten.

Fotos: ©Paul Crosby

