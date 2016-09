aed Nachwuchswettbewerb neuland

Der aed führt zum sechsten Mal seinen interdisziplinären Nachwuchswettbewerb „neuland“ durch. Ermöglicht wird dies durch die großzügige Unterstützung der Karl Schlecht Stiftung. Studierende können sich um eine Auszeichnung in einer von fünf Kategorien bewerben:

Architecture & Engineering

Exhibition & Interior Design

Industrial & Product Design

Communication & Graphic Design

Interaction Design

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro vergeben. Die Gewinnerarbeiten werden in einer Broschüre sowie in einer Wanderausstellung präsentiert. Teilnahmeberechtigt sind Studierende und Absolventen von Hochschulen, Akademien und Universitäten weltweit, die zum Zeitpunkt des Einsendeschlusses nicht älter als 28 Jahre sind (d.h., die nach dem 31.3.1989 geboren sind).

Einsendeschluss (Datum des Poststempels): 31. März 2017

Jurysitzung: 4. Mai 2017

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung: 29. Juni 2017

Anmeldung: www.aed-neuland.de/anmeldung-neuland-2017

