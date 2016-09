ARCHITECT@WORK 2016

Punktgenaue Informationen.

Am 12./13. Oktober 2016 findet das international erfolgreiche Ausstellungskonzept – ARCHITECT@WORK – exklusiv für Architekten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros und andere Planer nach seiner letztjährigen, erfolgreichen Premiere zum zweiten Mal in Österreich statt. Mit 160 internationalen TOP-Ausstellern aus allen Bereichen der Baubranche, einer Vielzahl von Produkt- und Systeminnovationen und einem hochkarätigen Vortrags- und Ausstellungsprogramm empfängt die ARCHITECT@WORK seine Fachbesucher erneut in der Stadthalle in Wien.

Das Format ist weltweit einmalig:

• Es werden nur Innovationen ausgewählter Hersteller der Baubranche präsentiert, über deren Qualität ein unabhängiger Beirat wacht.

• Die Hersteller präsentieren ihre Innovationen in einem einzigartigen Ausstellungssystem im übersichtlichen und überschaubaren Rahmen – der Besucher kann sich in wenigen Stunden einen qualifizierten Überblick über die wichtigsten Produkte und Systeme im Baubereich verschaffen.

• Ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Vorträgen renommierter Architekten und Ingenieure sowie mehrere Sonderausstellungen zum Thema Glas erhöhen zusätzlich die Aufenthaltsqualität.

• Ein speziell entwickeltes Registrierungssystem gewährleistet, dass nur Fachbesucher wie Architekten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros etc. die Veranstaltung besuchen. Das garantiert allen Fachbesuchern und Ausstellern eine effiziente und erfolgreiche Veranstaltung.

• Kostenloses Catering, Lounge und Bibliothek schaffen eine angenehme und entspannte Atmosphäre.

Unter den Ausstellern der diesjährigen Veranstaltung sind so namhafte Hersteller wie Alape, Anker, Artemide, Bette, Dorma, Dornbracht, Gira, Lindner, Occhio und viele andere.

Die Besucher erwartet auch ein spannendes Rahmenprogramm mit Vorträgen unter anderem von Marc Weidmann (Atelier Weidmann), David Müller (Merck) und Jutta Albus (IBK2 Stuttgart) sowie eine Sondershow GLAS by OFROOM und eine Fotoausstellung von Innovative Gebäude die „Österreichische Musterbeispiele“ zeigt.

Alle wichtigen Informationen zur ARCHITECT@WORK in Österreich finden Sie unter: www.architectatwork.at

Fotos: ©ARCHITECT@WORK

