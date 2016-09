Architektenkochen 2016 – jetzt anmelden!

Architektenkochen in der Miele Galerie Wien.

Auch im vierten Jahr und in der mittlerweile siebenten Veranstaltung bot das traditionell vom Laser Verlag gemeinsam mit Miele organisierte Architektenkochen wieder eine außergewöhnlich unterhaltsame Branchenplattform.

Was als spontane Idee in launiger Runde mit Architekturschaffenden entstand, hat sich mittlerweile zur Institution für geselliges Kochen und Beisammensein in der Architekturszene entwickelt: Dafür traf sich im Mai in der Miele Galerie in Wien wieder eine handverlesene Gruppe von kochwilligen Architekturexpertinnen und -experten, um gemeinsam mit den Verlegern des Fachmagazins architektur, Silvia, Andreas und Walter Laser, vor allem aber unter der Anleitung vom Miele-Profikoch Roman, ein fünfgängiges Menü selbst zu kochen.

Ausgangsbasis für das Werken in der voll ausgestatteten Praxisküche waren für jede Speise ein entsprechendes Rezept und die dafür erforderlichen Zutaten in handelsüblichem Zustand. Darauf basierend wurden die einzelnen Gänge in kleinen Gruppen – nicht immer streng nach Vorgaben und Rezept – in kulinarische Köstlichkeiten umgesetzt.

Den krönenden Abschluss des Abends bildete wie gewohnt das gemeinsame Essen, wo die einzelnen Kochgruppen regen Zuspruch und viel Beifall für ihre Kreationen erhielten. Besonders interessant gestalteten sich auch wieder die Gespräche unter Kolleginnen und Kollegen, die erst lange nach dem letzten Gang ihren Ausklang fanden.

Architektenkochen 12. Oktober 2016!

JETZT Anmelden – es gibt wenige Restplätze!

Gemeinsames Kochen, Essen und Trinken verbindet – im Herbst 2016 ist ein weiterer „Brückenschlag zwischen Architektur, Kulinarik und geselligem Beisammensein unter Kollegen“ geplant. Interessenten mit und ohne Kocherfahrung – aber Begeisterung am Kochen, Essen, Trinken und Reden – können sich unter silvia.laser@laserverlag.at oder 01 869 58 29 16 informieren und anmelden.

Einladung und Menü:

Fotos: ©Andreas Laser

