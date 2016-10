Ausstellung Bauen mit Holz – 2016

Die Ausstellung Bauen mit Holz – Wege in die Zukunft zur aktuellen Holz-Baukunst, gastiert vom 21. Oktober 2016 bis 15. Januar 2017 im Martin-Gropius-Bau in Berlin.

Anhand von internationalen und nationalen Projekten zeigt die Ausstellung ökologisch-nachhaltige und aktuelle Positionen der Holz-Baukunst und moderner Holzarchitektur. Präsentiert werden Projekte von Toyo Ito, Shigeru Ban und Frei Otto ebenso wie urbane Holz-Wohnbauten, beispielsweise von Kaden & Klingbeil in Berlin-Prenzlauer Berg, sowie die neuesten Tendenzen des Bauens mit Holz über der Hochhausgrenze. Großformatige Modelle werden von erläuternden Plänen, Texten und Fotografien begleitet. Nach dem Erfolg in München und Wien ist dies die dritte Station der Ausstellung, die speziell um Beispiele aus dem Berliner Raum erweitert wird.

Eine Ausstellung von Prof. Hermann Kaufmann in Zusammenarbeit mit Prof. Winfried Nerdinger von der Technischen Universität München in Kooperation mit dem Deutschen Architektur Zentrum DAZ in Berlin unter der Schirmherrschaft von Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert durch die DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt, den DHWR Deutschen Holzwirtschaftsrat e. V., den GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., das Bayerische Zimmerer- und Holzbaugewerbe, proHolz Bayern und die Bayerischen Staatsforsten.

Weiterführende Infos

Bauen mit Holz – Wege in die Zukunft zur aktuellen Holz-Baukunst

Ausstellungsdauer: 21. Oktober 2016 bis 15. Januar 2017

Ort: Martin-Gropius-Bau / Deutsches Architektur Zentrum (daz)

Web: www.bauenmitholz.berlin

Fotos: ©Andreas Buschmann / Architekturmuseum der TU München

