Beleuchtung für alle Zwecke

Der unkomplizierte Einstieg in professionelle Beleuchtung ist MECHANIQ von PROLICHT. Mit der äußerst flexiblen Familie qualitativ hochwertiger Spots lassen sich in jedem Retail-Bereich auf einfache Weise perfekte Lichtlösungen realisieren.

Diese Spots lassen sich ideal an immer wieder neue Arrangements auf allen Arten von Verkaufsflächen anpassen. Die runden oder viereckigen Leuchten sind in zwei Größen erhältlich und eignen sich für randlose und Einbau-Montage.

Verschiedene dreh- und schwenkbare Einsätze erlauben bei allen Spots ein Höchstmaß an Flexibilität für die mühelose und exakte Umsetzung individueller Lichtkonzepte. Die vier Versionen STANDARD, COMFORT, DEEP und EFFICIENCY setzen den Schwerpunkt wahlweise auf größtmögliche Einstellmöglichkeiten, ein dezentes Erscheinungsbild oder optimale Blendfreiheit.

In der viereckigen Variante ist die Leuchte auch gedoppelt mit zwei Spots in einem Gehäuse verfügbar. Für absolut präzise Lichtwirkung bietet der Hersteller einen SUPER SPOT: Mit mindestens 6° Ausstrahlwinkel erzeugt er ein besonders eng strahlendes Licht, das auch bei größeren Entfernungen zielgenau ausgerichtet werden kann. Die Veredelung der Spots in 25 Farben erlaubt eine stimmige Integration in jedes Farbkonzept.

Live zu sehen sind die Lösungen auf der EuroShop in Düsseldorf vom 5. bis 9. März 2017 (Halle 9 / Stand C74).

