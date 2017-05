Bequem sitzen, klappen & stapeln

Die neuen Tische und Stühle im Congress Centrum in Alpbach

Bekannt durch das Europäische Forum Alpbach, ist das Congress Centrum in Alpbach eine nicht nur österreich- sondern auch europaweit renommierte und hochfrequentierte Konferenz- und Veranstaltungseinrichtung. Bereits zu seiner Eröffnung im Jahre 1999 wurde das Alpbacher Kongresszentrum mit hochwertigen Stühlen und Tischen von Selmer Objekteinrichtungen ausgestattet. Seit der Erweiterung im Jahr 2016 setzen nun erneut Produkte des österreichischen Objektausstatters Highlights in Bezug auf Komfort und Funktion.

Selmer Objekteinrichtungen, im Jahr 1960 von Carl Marius Selmer sen. gegründet und mittlerweile erfolgreich in dritter Generation von den Brüdern Carl Alexander und Clemens Marius Selmer geleitet, richtet Messe- und Veranstaltungshallen, Seminar- und Konferenzsäle, Kantinen, Cafeterien, Hotellerie, Krankenanstalten, Rehazentren, Pflegeheime sowie Foyer- und Empfangsbereiche ein. Auch Besucher des Congress Centrum Alpbach dürfen den Komfort von Selmer Objekteinrichtungen in den bestehenden, wie auch in den Räumen der Erweiterung erleben.

In den neuen Räumlichkeiten der Kongress- und Tagungsdestination bietet der formschöne Stapelstuhl OPUS perfekten Sitzkomfort. Er überzeugt mit seiner durchdachten Funktionalität und der ausgesprochen hochwertige Verarbeitung. Der Einsatz von Holz macht OPUS bequem, langlebig, leicht und flexibel und schafft ein angenehmes Ambiente.

Der praktische Klapptisch BASIC von Selmer Objekteinrichtungen ist ebenfalls in den Räumlichkeiten der Erweiterung zu finden. Dieser Tisch wird nicht umsonst „Klapptisch der neuen Generation“ genannt. Sein Stabilitätssystem mit Dreipunktlagerung bietet maximale Standfestigkeit, der Klappmechanismus ist geräuscharm, wartungs- und verschleißfrei und die Air-Protect-Kante macht den Tisch stoß- und kratzfest.

Außerdem wurden die Konferenz- und Seminarräume des Congress Centrums Alpbach mit dem Tisch TRUST ausgestattet. Durch die Vierfuß-Optik vermutet man nicht, dass es sich auch hier um einen Klapptisch handelt, der sich zudem – dank des intelligenten Einhandbeschlages – von nur einer einzelnen Person mit einem Handgriff zusammenlegen lässt.

Fotos: © Hannes Senfter

Selmer Objekteinrichtungen

Tel.: +43 (0)6216 20210

Fax: +43 (0)6216 20210-60

Mail: info@selmer.at

Web: www.selmer.at

Kategorie: News, Newsletter, Produktnews