Bildungsboxen für Kinder und Jugendliche

Dussmann Service, der Multidienstleister rund ums Gebäude, hat für Kinder und Jugendliche „Bildungs-Boxen“ mit Lese- und Schreibmaterial, Malsachen und Lernspielen gepackt. Die Boxen werden österreichweit verteilt und unterstützen mit vielfältigen Geschichten etwa über Pferde und Fußball, Bildwörterbüchern und Deutsch-Lernspielen beim Deutschlernen und machen gleichzeitig Spaß.

Triebfeder für die Initiative ist der grundsätzliche Gedanke, dass Bildung und Spracherwerb die entscheidenden Faktoren für einen erfolgreichen Eintritt in die Gesellschaft und Arbeitswelt und Grundlage für ein

erfülltes Leben sind. Für Kinder aus Flüchtlingsfamilien sind diese Kenntnisse Basis für eine erfolgreiche Integration. „Mit dem Lern- und Lesematerial sowie den Spielen in den Bildungs-Boxen unterstützen wir Kindergärten und weitere Kinderbetreuungseinrichtungen mit Freude bei ihrer wichtigen Arbeit mit den Kleinsten unserer Gesellschaft“ so Mag. Peter Edelmayer, Geschäftsführer von Dussmann Service Österreich.

Leuchtende Kinderaugen. Ein Beispiel ist der Gemeindekindergarten in Lind ob Velden am Wörthersee. Bei der Übergabe der Bildungs-Box Ende November war das Interesse der Kinder riesengroß und Kindergartenleiterin Sandra Widmann und Ferdinand Vouk, Bürgermeister von Velden am Wörthersee, freuten sich besonders über die willkommene Unterstützung mit Lern- und Spielmaterial. Die auffällige rote Box wurde von den Kleinen gleich aufgeregt „inspiziert“ und brachte ihre Augen zum Leuchten. Die Gemeinde Velden fungierte bereits bei der Umstellung der Kindergartenverpflegung auf „Bio“ als Vorreiter und möchte auch allen Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten bieten. „Wir blicken auf eine langjährige gute Zusammenarbeit mit Dussmann Service zurück und nehmen die Bildungs-Box sehr gerne an, da sie unseren Kindern und gleichermaßen unsere engagierten Pädagogen und Betreuern zu Gute kommt“ so Bürgermeister Ferdinand Vouk.

Ebenso willkommen war eine Bildungs-Box für die Linzer Kindergärten an das Magistrat Linz. Mag. Josef Kobler, Leiter des Kinder- und Jugend-Services Linz, gratulierte Dussmann Service zu der gelungenen Aktion. Neben einer Reihe weiterer Kinderbetreuungseinrichtungen in Österreich, wurden die beliebten „Bildungs-Boxen“ im Rahmen der Dussmann Group auch in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg übergeben.

Bilder: ©Dussmann Group / Hermann Sobe

