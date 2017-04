Eine Haut für Kleider

Die Modemarke Massimo Dutti ist fast auf der ganzen Welt vertreten – auch in Wien – und die Shops fallen durch ihr gediegenes, traditionelles Design meist kaum auf. Nicht so der neue Flagship Store in der Presidente Masaryk Avenue, einer der prestigeträchtigsten Straßen von Mexiko City. Gestaltet haben ihn die Sordo Madaleno Arquitectos aus Mexiko.

Die Straße ist die „goldene Meile“ der führenden Brands und unternimmt momentan alle Anstrengungen, um ihre urbanen Qualitäten zu verbessern. Das Ziel der Architekten war, dem Gebäude einen anständigen, architektonischen Ausdruck zu verleihen und es zu einem Stück Architektur zu machen. Diese sollte auch einen ästhetischen Referenzpunkt in dem besonderen Umfeld bieten und so reflektiert der Maßstab und das Design des Projektes auch den Wunsch, es in die Nachbarschaft zu integrieren.

Die Gebäudefassade enthält deshalb auch die formale Landschaft und die Höhen und Öffnungsgrößen, die in der historischen Architektur der urbanen Zone zu finden sind. Der Rhythmus der rechteckigen Module wird durch eine orthogonale Metallstruktur vorgegeben, während die Textur der Fassade ein Gitter, inspiriert durch die traditionell verschlungenen Eisengeländer des Bezirkes, ist. Dieses Gitter kreiert nun eine Serie rechteckiger Nischen, die sich „zufällig“ in der orthogonalen Struktur wiederholen. Es ist eine lebendige und flexible Architektur, dank der starken Verbindung von Innen- und Außenräumen. Die einzelnen Nischen werden zu Fenstern, Schaufenstern oder sie bleiben geschlossen – abhängig von der inneren (momentanen) Nutzung. Das Prinzip oder System ist einzig an der Ecke, an der der Haupteingang liegt, durch eine Glasfront über alle drei Ebenen unterbrochen. Die einzelnen Gittersiebe wurden in Gussformen mit Verwendung von Glasfasern hergestellt. Sie stellen eine außergewöhliche Verbindung und Zusammenarbeit von traditionellen Fähigkeiten und einer hoch entwickelten Technologie dar.

Fotos: © Jaime Navarro

