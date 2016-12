Erweiterung Audi Trainingscenter

Sesam öffne dich!

Ihr bestehendes Trainingscenter in Wedemark bei Hannover hat die Firma Audi um einen Anbau erweitert und im Innenleben und äußerem Erscheinungsbild neu gestaltet. Dem hohen Qualitätsstandard von Audi wurden dabei auch die intelligenten Fassadensysteme der Firma DOMICO aus Vöcklamarkt in Oberösterreich gerecht.

Zur Sicherstellung der Servicestandards werden die Service-Partner der Marke prozess- und kundenorientiert aus- und weitergebildet. In dem Neubau können nun bis zu 72 Schulungsteilnehmer ihre Fähigkeiten in verschiedenen Praxis-, Theorie-, Logistik- und Lagerbereichen erweitern und in fünfzehnköpfigen Gruppen an drei Fahrzeugen gleichzeitig arbeiten.

Eine lichte Raumhöhe von 6 Metern fördert die großzügige Wirkung der Trainingsräume, die Platz für Kommunikation, Schulung und Weiterbildung schaffen. Während die Lehrbereiche für Theorie und Praxis im Neubau untergebracht sind, wurden Lager, Empfang, Catering und Flächen für Büroarbeitsplätze im Bestandsgebäude realisiert.

Den Übergang zwischen dem Neubau und dem ursprünglichem Gebäudeteil markiert der weitläufige Innenhof, der auch als Zwischenraum der einzelnen Trainingsbereiche den Kontakt und Austausch zwischen den Schulungsteilnehmern fördert und eine neue Mitte schafft. Moderne Baustoffe, helle Arbeitsbereiche und voll ausgerüstete Werkstätten sollen ein Umfeld bilden, das den qualitativen Ansprüchen des Konzerns angemessen ist und die Identifikation der Service Partner mit der Marke Audi fördert.

Das einheitliche Flair von Bestand und Neubau soll die Firma Audi angemessen repräsentieren und für die Mitarbeiter von identitätsstiftender Wirkung sein. Die vorgehängte, hinterlüftete Metallfassade von DOMICO orientiert sich daher am Erscheinungsbild des Bestands und wird in der Wand um den Innenhof fortgesetzt.

Das Tor der Einfahrt unterstützt die homogene Wirkung, indem es sich in Material und Optik perfekt in die Wand integriert. Es wird so eine sowohl moderne als auch elegante Atmosphäre geschaffen, in der das Image des Konzerns aufgenommen und architektonisch weiterentwickelt ist.

Da beim Audi Service Training Center ein Konzept vorliegt, das nicht primär auf die Endkunden des Unternehmens abzielt, sondern speziell den Service-Partnern der Marke die Technologie und Firmenphilosophie näher bringen soll, verdient hier die Betrachtung der Umsetzung der Corporate Architecture besondere Aufmerksamkeit.

Die Gestaltung des Komplexes soll dazu beitragen, dass eine angemessene Schulungssituation gegeben ist, und auch ein Gefühl für die Corporate Identity der Marke vermitteln, welche die Service-Partner verinnerlichen und in ihr Arbeitsumfeld weitertragen können.

