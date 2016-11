Eton Place Dalian

Zeichen des Luxus.

Shoppingmalls entstehen auf der ganzen Welt, so auch in China. Im Stadtzentrum von Dalian – einem der beliebtesten Urlaubsziele des Landes – entwarf das Pekinger Büro der NBBJ-Architekten den Hochhauskomplex Eton Place Dalian als multifunktionales Gebäudeensemble der Superlative: fünf Türme – 41 bis 81 Stockwerke hoch – mit Mischnutzung sowie eine sechsgeschossige Mall mit einem parkähnlich gestalteten Dach.

Auf sechs Etagen bietet sie ein repräsentatives Ambiente für hochwertige Boutiquen, ein Luxuskaufhaus, Edelgastronomie und einen Supermarkt. Die partiell ab dem zweiten Stockwerk vorgehängte, polygonale Fassade verleiht ihr die Form eines Diamanten, der von filigranen Lichtbändern konturiert wird.

Verständlich, dass hier auch entsprechende Außenwerbungen angebracht wurden. Großformatige, über Eck verlaufende MEDIAMESH®-Screens der GKD – Gebr. Kufferath AG setzen an den beiden Haupteingängen Akzente. Die Flächen aus Edelstahlgewebe mit eingewebten LED-Zeilen ordnen sich der Architektur sensibel unter. Die beiden 10,35 Meter hohen und bis zu 24 Meter breiten Displays verlaufen an zwei Eingängen jeweils über Eck und lösen dadurch – je nach Bespielung – den 90°-Winkel optisch auf. Insgesamt elf Paneele aus fast 455 Quadratmetern Metallgewebe ziehen so die Blicke der Besucher magisch an. Mit einem Pixelraster von vertikal wie horizontal fünf Zentimetern erfüllen die Displays rund um die Uhr höchste Erwartungen an Farbbrillanz und Wiedergabequalität. Dabei gewährleistet die Transparenz der gewebten Textur, dass die hinter der Medienfassade liegenden Räume mit Tageslicht versorgt werden. Der ungehinderte Ausblick vom Inneren des Gebäudes durch das Werbedisplay hindurch ist ein weiterer Pluspunkt.

Fotos: ©GKD

