Informatik Headquarter Porsche Holding Salzburg

Dynamisch und erfolgreich.

Die Porsche Holding Salzburg ist das größte Automobilhandels-Unternehmen in Europa, tätig in 22 Ländern Europas sowie in Südamerika und China. Das Unternehmen Porsche sieht sich als beispielgebender Vorreiter bei der städtebaulichen und gestalterischen Aufwertung der Umgebungsbebauung. Neben dem Anspruch auf sehr hohe Architekturqualität war auch die Zufriedenstellung der betrieblich internen Erfordernisse gefordert, ebenso die Erreichung höchster Energieeffizienz. Die intelligenten Fassadensysteme der Firma DOMICO, aus Vöcklamarkt in Oberösterreich, konnten dem hohen Qualitätsstandard von Porsche gerecht werden.

2008 wurde ein österreichweiter Wettbewerb zum Neubau des Informatik Headquarters ausgeschrieben, bei dem die Mayr-Architekten ZT GmbH den 1. Preis belegte. Der urbane Kontext des Wettbewerbsgrundstückes mit den, die Lagerhausstraße flankierenden großvolumigen Gewerbebauten im Süden und Osten, von dort übergehend zu klein-maßstäblichen Wohnbauten im Norden und der Bahn im Westen, bedingte eine besonders sorgfältige städtebauliche Situierung weiterer Baukörper. Das Hauptaugenmerk bei der Gebäudefunktion wurde auf die Flexibilität gelegt. Damit ist eine entsprechende Nachhaltigkeit der Gebäudenutzung garantiert. Die Gebäude selbst sind als monolithischer Kubus, deren Innenhöfe sich durch jeweils einen zweigeschossigen Ausschnitt im EG, sowie im DG zur beeindruckenden Stadtlandschaft öffnen, konzipiert. Bei diesem Projekt war die exzellente, handwerkliche Umsetzung, vor allem in den Detaillösungen, von größter Bedeutung. Die Fassaden wurden durch rhythmisch versetzte Fensterbänder, die auch in ihrer Höhe variieren, gegliedert. Die architektonisch hochwertigen, horizontal angeordneten Fassadenplatten DOMICO Planum 32 unterstreichen die Dynamik des erfolgreichen Unternehmens. Vom Hauptbahnhof kommend, beeindruckt der titanfarbig, glimmernde Monolith schon aus der Ferne. Er besticht durch seine Klarheit und Einfachheit.

Bau 2017: Halle B2 Stand 309

Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG

Tel: +43 (0)7682 2671-0

Fax: +43 (0)7682 2671-249

E-Mail: office@domico.at

Web: www.domico.at

©Mayr-Architekten ZT GmbH / Porsche Holding Salzburg

Kategorie: News, Produktnews